Hohe Mieten für Familien: Wie Rostock das Problem auf dem Wohnungsmarkt lösen will

Rostock

Wird Wohnen in Rostock immer mehr zum Luxus? Laut neuen Zahlen des Immobilienportals Immowelt.de liegen die Mieten in der Hansestadt mehr und mehr auf Metropolen-Niveau. Eine Wohnung mit bis zu 120 Quadratmetern Wohnfläche kostet demnach 1060 Euro – kalt.

Rostock wäre damit so teuer wie in Köln, Düsseldorf oder Reutlingen. Fast 40 Prozent ihres Einkommens müssen Familien an der Warnow mittlerweile für die Miete aufbringen, sagt Immowelt. Die Politik bezweifelt die Zahlen des Portals, räumt aber Probleme am Miet-Markt ein. Vor allem für Familien.

Anzeige

Falsche Zahlen, echtes Problem

„Die Zahlen von Immowelt.de sind schlichtweg falsch“, sagt Steffen Wandschneider-Kastell. Er ist Fraktionschef der SPD in der Bürgerschaft und zugleich Aufsichtsratschef der stadteigenen Wohnungsgesellschaft Wiro. „ Rostock gibt seit Jahren einen Mietspiegel heraus – und der weist eine Durchschnittsmiete von 6,12 Euro je Quadratmeter aus.“ Nach den Zahlen des Online-Portals liegt die Durchschnittsmiete hingegen fast doppelt so hoch.

Weitere OZ+ Artikel

Zum Thema: Hier kann man in der Stadt und im Kreis Rostock noch bauen

Uwe Flachsmeyer Quelle: Ove Arscholl

Auch Grünen-Chef Uwe Flachsmeyer bezweifelt die Ergebnisse des Nürnberger Wohnungsportals Immowelt: „Viele Wohnungsgenossenschaften aus Rostock, die für moderate Preise bekannt sind, inserieren dort nicht. Auch die Wiro hat nur einige wenige Wohnung auf dem Portal im Angebot.“ Vor allem private Vermieter würden solche Internet-Portal nutzen – und natürlich sei bei Neuvermietungen der Preis stets höher als für Mieter, die seit Jahren in ihrer Wohnung leben.

Auch Hagen Hildebrandt, Vorstand der WG Warnow, tut sich sehr schwer mit den pauschalen Aussagen aus Nürnberger Miet-Portals: „Bei uns liegt die Durchschnittsmiete bei 5,90 Euro je Quadratmeter.“ Aber ja: Auch die WG Warnow habe „exklusivere“ Wohnungen im Angebot, für elf Euro je Quadratmeter zum Beispiel. „Sicherlich gibt es auch Anbieter auf dem Rostocker Wohnungsmarkt, die den Höchstpreis anvisieren und wo Gewinnmaximierung im Vordergrund steht. Bei uns als Wohnungsgenossenschaft ist das nicht der Fall.“

Für Familien sehr teuer

Dennoch: Dass Rostock ein Problem mit den Mieten hat – daran lässt auch die Bürgerschaft keinen Zweifel: „In einigen Stadtteilen haben wir hier in den letzten Jahren Steigerungen erlebt, die unsere Stadt auseinander driften lassen“, sagt SPD-Frontmann Wandschneider-Kastell. Die Bürgerschaft bevorzuge daher bei der Vergabe von Bauland die Wiro und die Genossenschaften: „Bei beiden steht nicht die Gewinnmaximierung im Vordergrund.“

Auch Linken-Chef Eva-Maria Kröger sagt: „Im Durchschnitt sind die Mieten in Rostock noch in Ordnung. Aber in besonders beliebten Lagen mussten die Mieter in den letzten Jahren immer mehr Geld für ihre Wohnung aufbringen.“ Familien, Menschen mit geringen Einkommen und auch Alleinerziehende könnten sich neu gebaute Wohnungen kaum mehr leisten: „Manchmal müssen Alleinerziehende sogar bis zu 60 Prozent ihres Einkommens für die Miete aufwenden.“

Auch Grünen-Fraktionschef Flachsmeyer sieht vor allem Probleme für Familien – und bei den Einkommen: Mit einem Durchschnittsgehalt von 34 155 Euro brutto pro Jahr liegt MV bei den Gehältern nach wie vor bundesweit auf dem letzten Platz. „Dass Wohnen im Vergleich zum Einkommen so viel kostet, liegt also auch an den niedrigen Löhnen“, sagt Flachsmeyer. „Deswegen muss es Ziel sein, hochwertige gut bezahlte und tarifgebundene Arbeitsplätze nach Rostock zu holen.“

Weiter Streit um den Kurs

Eva-Maria Kröger, die Linke Quelle: CORNELIUS KETTLER

Dass sich an der Preisspirale nur drehen lässt, wenn es mehr Wohnungen gibt als bisher – da sind sich die Fraktionen ausnahmsweise einig. Nur was für Wohnraum geschaffen werden soll, darüber gibt es weiter Streit: Grüne und Linke setzen beispielsweise voll auf Mehrfamilienhäuser. „Große, bezahlbare Wohnungen für Familien sind Mangelware“, so die Linken-Vorsitzende Kröger. „Manche Vorhaben gehen jedoch zu langsam voran, da muss die Stadt schneller werden“, sagt sie. Und auch die Grünen wollen „Masse“ an den Markt bringen: „Durch ein höheres Angebot werden wir die Mieten senken können“, sagt Fraktionsvorstand Flachsmeyer.

Aus Sicht der CDU ist jedoch genau das der falsche Weg: Die Christdemokraten und ihr Fraktionspartner UFR wollen es den Familien lieber ermöglichen, sich Wohneigentum zu schaffen. „Die Fehlentwicklungen der Rostocker Wohnungsbaupolitik der letzten Jahren kommen nun brutal zum Vorschein: Steigende Mieten im Innenstadt-Bereich, kein Wohnraum für Familien. Scharenweise verlassen junge Menschen mit guten Einkommen die Stadt, weil sie keine Möglichkeit bekommen, sich den Traum vom Eigenheim oder der Eigentumswohnung zu erfüllen“, so Fraktionschef Daniel Peters.

Auch interessant: Rostock: Neuer Anlauf zum Wohnen im historischen Lokschuppen

Er wirft der Verwaltung, aber auch weiten Teilen der Bürgerschaft Versagen vor: „Die wenigen Grundstücke in Rostock wurden überwiegend an vermeintlich soziale Mietwohnungsbauer vergeben, die zumeist kleinere Wohnungen bauten.“ Ein Angebot, das vielen Familien nicht helfe. „ Rostock hat seine Familienfreundlichkeit auf dem Wohnmarkt verloren.“

Die CDU fordert daher, dass die Stadt schnellst möglich zwei oder drei große Neubaugebiete ausweist – mit Platz für Einfamilienhäuser. Die SPD setzt auf einen Mix: „Wir brauchen öffentlich geförderten Wohnungsbau mit geringen Mieten – und wir brauchen neue Baugebiete für Häuslebauer“, so Fraktionschef Wandschneider-Kastell.

Von Andreas Meyer