Hohe Unfallgefahr: Stadt baut Gehweg in Rostock-Evershagen ersatzlos zurück

Rostock

Noch herrscht Ruhe in der Theodor-Storm-Straße im Rostocker Stadtteil Evershagen. Doch schon bald könnte sich das ändern. Die Stadt plant nämlich den Rückbau des Gehweges in Höhe der Hausnummern 4 bis 6. „Aufgrund von irreparablen Wurzelschäden und Durchwurzelungen ist der betreffende Gehwegabschnitt derart geschädigt, dass die Verkehrssicherheit nicht mehr vollumfänglich gewährleistet werden kann“, heißt es dazu aus dem Tiefbauamt.

Wegen des schützenswerten Baumbestandes und der diesbezüglichen Wurzelausprägung sei eine Reparatur oder grundhafte Erneuerung des Weges nicht mehr möglich. Da auf der anderen Straßenseite ein verkehrssicher begehbarer Gehweg vorhanden sei, soll der betroffene Abschnitt ersatzlos zurückgebaut werden, wie Stadtsprecherin Kerstin Kanaa auf Anfrage mitteilt.

Anwohner verwundert

Ein Vorhaben, das bei einigen Anwohnern des Viertels auf Verwunderung stößt. „Ich empfinde den Zustand des Gehwegs nicht als störend. Mir wäre es ehrlich gesagt nicht einmal aufgefallen, dass hier etwas gemacht werden müsste“, sagt Klaus Weber, der am Wochenende mit seinem Hund durch die Theodor-Storm-Straße läuft. „Die eine kleine Bodenwelle kann man ja gut umgehen.“

„Da gibt es in unserem Stadtteil ganz andere Ecken, in denen man das Geld sinnvoller investieren könnte“, ergänzt eine weitere Passantin, die namentlich nicht genannt werden möchte. Doch obwohl sie dem Vorhaben skeptisch gegenübersteht, ist sie froh, dass die Stadt sich überhaupt solcher Arbeiten annimmt. „Das zeigt zumindest, dass die Klagen der Bürger nicht nur gehört werden, sondern ebenfalls darauf reagiert wird. Das finde ich toll.“

Ortsbeirat begrüßt die Maßnahme

Der Ortsbeirat hingegen schätzt die Situation vor Ort ähnlich wie das zuständige Fachamt ein. Und zwar beziehe sich die Maßnahme nicht auf den Gehweg, der an den Häusern verläuft, sondern um den, der direkt an der Straße entlangführt. „Der Weg ist nicht mehr als solcher zu erkennen und völlig kaputt“, schildert Niels Schönwälder (SPD), Vorsitzender des Gremiums. Insbesondere aufgrund der erhöhten Unfallgefahr sei ein Rückbau notwendig.

Gleichzeitig bittet der Ortsbeirat darum, dass das Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen in das Vorhaben miteingebunden werde, um im Zuge der Arbeiten auch gleich eine Beschneidung der Bäume am noch vorhandenen Weg vorzunehmen. Schönwälder gibt zudem zu bedenken, dass die Querverbindungen zu den Hausnummern 4 bis 6 erhalten bleiben sollen, damit die Bewohner nach wie vor die vorhandenen Autostellplätze erreichen können. Dies wäre dem Gremium wichtig.

„Außerdem haben wir noch darum gebeten, dass in diesem Zusammenhang geprüft wird, was es mit der asphaltierten Fläche zwischen den beiden Gehwegen auf sich hat und ob diese nicht ebenfalls zurückgebaut werden könnte“, so der Ortsbeiratsvorsitzende weiter. Diese werde schließlich nicht genutzt und befinde sich in keinem guten Zustand.

Zeitnahe Sperrung des Abschnitts geplant

Wann genau mit den Arbeiten in der Theodor-Storm-Straße begonnen werden kann, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch ungewiss. „Derzeit laufen dazu noch interne Abstimmungen, auch hinsichtlich der späteren Zuordnung und Bewirtschaftung dieser Verkehrsfläche sowie der organisatorischen und zeitlichen Einordnung des beabsichtigten Rückbaus“, so Kanaa weiter. Wegen des schlechten Zustands des Gehwegabschnitts beabsichtige das Tiefbauamt diesen zumindest zeitnah zu sperren.

Von Susanne Gidzinski