HohenSprenz/Kritzkow

Halme fliegen umher, der trockene Boden wird aufgewirbelt und erschwert die Sicht während der Mähdrescher der Agrargemeinschaft Kritzkow/ Hohen Sprenz seine Bahnen durch den Roggen zieht. Gesteuert wird er von Christian Schmidt, der mit einem Kollegen das Getreide auf einem etwa zwölfeinhalb Hektar großen Feld drischt. „Die härteste Zeit ist jetzt vorbei“, sagt der Agrotechniker ein wenig erleichtert.

Seit Mitte Juli ist er täglich auf den Äckern entlang der Autobahn 19 zwischen Zehlendorf und Sabel (beides Kreis Rostock) unterwegs gewesen, um Winterweizen, Gerste, Erbsen und nun Roggen abzuernten. Insgesamt bewirtschaftet die Agrargemeinschaft etwa 1700 Hektar. „Man merkt, dass die Ernte an einem zerrt und man müde und kaputt ist“, beschreibt der 52-Jährige. „Da liegen die Nerven auch schon einmal blank.“

Anzeige

Betriebsleiter zufrieden mit der Ernte

Die Ernte in diesem Jahr sei aber gut gelaufen, schätzt Schmidt ein. Das trockene Sommerwetter war optimal gewesen. „Ich habe in den vergangenen Tagen jeweils etwa 60 Hektar dreschen können – das ist ein sehr guter Schnitt.“ Von etwa 10 bis 22.30 Uhr sei er dafür auf den Feldern unterwegs gewesen.

Weitere OZ+ Artikel

Dieser Meinung ist auch der Betriebsleiter der Agrargemeinschaft in Kritzkow, Thomas Finck: „Ich bin seit längerer Zeit mal wieder zufrieden mit der Ernte“. Das war so zu Beginn des Jahres noch nicht abzusehen. „Da wir bis April kaum Regen hatten, hatten wir unsere Erwartungen zurückgeschraubt.“

Thomas Finck sitzt im Radlader und verlädt Erbsen. Quelle: OVE ARSCHOLL

Der Ertrag wird im Anschluss verkauft, ob dann daraus Nahrungs- oder Futtermittel wird, entscheidet die Qualität. Es ist die letzte Ernte des 63-Jährigen, der nach fast 40 Jahren als Landwirt nun in Rente geht. Die Geschäfte übernimmt dann Thomas Eben.

Moderne Technik im Mähdrescher

Zum letzten Mal in diesem Jahr ist auch der Mähdrescher der Marke Claas am Mittwoch auf einem Feld bei Hohen Sprenz im Einsatz gewesen. Routiniert steuert Schmidt das 585 PS starke Gefährt mit zwei bis sechseinhalb Kilometer pro Stunde über den unebenen Boden. Die Stöße werden von den bequemen Sitzen abgefedert. Auch sonst bietet das Fahrzeug einigen Komfort: Klimaanlage, Joystick, Touchpad und Freisprechanlage sind nur ein Teil der Ausstattung des Mähdreschers, der etwa eine halbe Million Euro kostet.

Bildergalerie: So wird Roggen bei Hohen Sprenz gedroschen

Zur Galerie Die Agrargemeinschaft Kritzkow/Hohen Sprenz (Kreis Rostock) hat am Mittwoch die Weizen- und Roggenernte beendet. Die OZ war bei einer der letzten Mähdrescher-Fahrten von Christian Schmidt dabei.

„Hier drin ist es teilweise angenehmer als draußen“, sagt der Agrotechniker, der seit 35 Jahren in diesem Job arbeitet, mit einem Lachen. Er erinnert sich aber auch noch an vergangene Zeiten, als er bei 30 Grad Celsius ohne Kabine auf dem Mähdrescher saß und schwere Hebel betätigen musste, um Einstellungen zu verändern. „Das war ein Knochenjob. Ich weiß noch, wie einem die Augen am Ende des Tages von dem ganzen Staub brannten.“

Leidenschaft für Landwirtschaft

Seine Leidenschaft für die Landwirtschaft ist ihm anzumerken: „Es ist schon Wahnsinn, was so ein Ding wegschluckt“, sagt er mit Blick aus dem Fenster, wo das zwölfeinhalb Meter breite Schneidewerk seine Arbeit verrichtet. Fünf Hektar schafft sein Mähdrescher etwa in der Stunde. Christian Schmidt liebt vor allem die Vielseitigkeit seines Berufes, denn er ist auch für den Pflanzenschutz, das Düngen und Reparaturarbeiten zuständig. „Jeden Morgen muss die Technik gepflegt und gegebenenfalls repariert werden, damit alles reibungslos funktioniert“, erklärt er.

80 Prozent im Land eingebracht Das trockene Sommerwetter ist dem Landesbauernverband zufolge für die Getreideernte optimal. „Die Ernte ist zügig vorangeschritten“, sagte der Pflanzenbaureferent Frank Schiffner in Neubrandenburg. Die Ernte der Gerste wurde vor fast drei Wochen beendet, es wird mit einem geringeren Ergebnis als 2019 gerechnet. Schiffner schätzt, dass die Raps- und Weizenernte zu etwa 80 Prozent abgeschlossen sei. Die Erträge seien je nach Region und Niederschlag sehr unterschiedlich ausgefallen. Auf den sandigen Böden im Osten und Süden des Landes klagten die Landwirte teils über schlechte Erträge. „Richtung Küste, Nordvorpommern, Rügen und Nordwestmecklenburg wächst die Zufriedenheit“, sagte er. Dort würden zum Teil überdurchschnittliche Erträge erzielt. Insgesamt ergebe sich für MV damit eine durchschnittliche Raps- und Getreideernte. Der Regen im Juli habe dem Mais, den Zuckerrüben und Kartoffeln sehr gutgetan. Im Land war in diesem Jahr von rund 315 000 Hektar Winterweizen zu ernten, fünf Prozent weniger als 2019. Raps war mit 173 000 Hektar die zweithäufigste Kultur. Wintergerste wuchs auf 137 000 Hektar.

Auf Schnitthöhe, Sauberkeit des Getreides und Bestandsdichte muss Schmidt nun während des Dreschens achten. „Ich stelle dann die entsprechenden Einstellungen ein“, erklärt er. Zudem muss er die Schnittkante im Blick behalten, damit möglichst wenig Halme stehen bleiben.

Vor zwei Jahren Feldbrand erlebt

Auch auf Funkenflug muss der 52-Jährige eingestellt sein, um Brände zu vermeiden oder schnell eingreifen zu können. „Wir dreschen deshalb auch immer gegen den Wind, damit das Feuer möglichst nicht in den Bestand, sondern auf die Stoppeln übergreift“, erklärt der erfahrene Agrotechniker.

Lesen Sie auch: Papendorfer Agrargesellschaft: So läuft die Gerstenernte bei Landwirt Steven Hirschberg

Vor etwa zwei Jahren habe er erlebt, dass ein Feld in Brand geraten ist. „Das war ein mulmiges Gefühl“, erinnert sich Christian Schmidt. Er habe noch versucht, möglichst viel abzuernten. „Aber gegen den Wind hat man meist keine Chance, da muss man schnell verschwinden.“

Kartoffeln, Zuckerrüben und Mais folgen

Nach einer Runde über das Feld bei Hohen Sprenz ist sein 13 500 Kubik fassender Hänger voll. Es muss entbunkert werden. Dafür fährt Schmidt nah an einen traktorgezogenen Hänger heran, fährt das Entbunkerungsrohr aus und lässt das Getreide ab. „Dafür braucht man ein gutes Auge“, sagt Schmidt – auch wenn heutzutage eine Kamera für eine bessere Überwachung des Vorgangs dient.

Lesen Sie auch: Kohlernte in MV gestartet: Letztes großes Feld liegt am Stadtrand Rostocks

Die Roggen- und Weizenernte ist zwar nun vorbei: „Aber nach der Ernte ist vor der Ernte“, weiß Christian Schmidt. Kartoffeln, Zuckerrüben und Mais stehen noch auf dem Plan. Erst ab November wird es seiner Meinung nach dann etwas ruhiger werden.

Von Ann-Christin Schneider