Rostock

Eine Autofahrerin hat am späten Dienstagabend im Rostocker Stadtteil Schmarl einen folgenreichen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau war mit ihrem Kleintransporter gegen 22.40 Uhr in der Adam-Johann-Krusenstern-Straße unterwegs, als diese in einer Kurve, vermutlich aufgrund eines plötzlich einsetzenden Sekundenschlafs, die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und in eine Reihe parkender Fahrzeuge krachte.

Nach der Kollision kam der Kleintransporter demoliert zum Stehen. Glücklicherweise blieb die Fahrerin unverletzt. An insgesamt drei parkenden Fahrzeugen und dem Verursacherfahrzeug entstand erheblicher Schaden.

Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Berufsfeuerwehr beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe. Die Polizei hat nun die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Der Sachschaden geht in die Zehntausende.

Von Benjamin Vormeyer