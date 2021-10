„Holiday on Ice“ ist zurück in der Rostocker Stadthalle. Vom 2. bis 5. Dezember präsentieren die Stars des Eiskunstlaufs ihr neues Programm „A new day“. Die Veranstalter geben erste Einblicke ins Programm. Was die Zuschauer erwartet, welche Gaststars wieder mit dabei sind und welche Corona-Regeln gelten.