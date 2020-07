Rostock

In diesem Jahr wird es kein Holiday on Ice in Rostock geben. Der Veranstalter hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass die komplette Deutschland-Tour der Show für 2020 abgesagt wird. Stattdessen soll es im nächsten Jahr eine komplett neue Show geben.

Damit reagieren die Organisatoren auf die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, die Planung und Durchführung von Holiday on Ice unmöglich machen würden. „Der Gesundheitsschutz unserer Gäste und Mitarbeiter hat für uns selbstverständlich oberste Priorität. Leider können wir als international agierendes Unternehmen unter den derzeitigen Bedingungen eine Tour in 2020/2021 weder ausreichend vorbereiten noch deren Aufführung garantieren“, so Peter O’Keeffe, Produzent und CEO von Holiday on Ice.

Die neuen Termine in Rostock sind vom 2. bis 5. Dezember 2021 geplant. Die für dieses Jahr geplanten Aufführungen vom 10. bis 13. Dezember entfallen komplett. Die bereits gebuchten Karten behalten ihre Gültigkeit.

Wir fassen an dieser Stelle die wichtigsten Fragen für Ticketbesitzer zusammen.

Behalten meine Eintrittskarten ihre Gültigkeit?

Ja, die bereits erworbenen Eintrittskarten sind für den geplanten Nachholtermin gültig. Bewahren Sie das Ticket auf. Sie sollten vom Veranstalter über das weitere Vorgehen per Mail informiert werden. Ist das nicht der Fall, wenden Sie sich an den Kundenservice von Holiday on Ice unter info@holidayonice.com

Ich möchte an dem Nachholtermin für mein Ticket nicht teilnehmen. Was muss ich tun?

Wenn Sie den angebotenen Nachholtermin nicht wahrnehmen können, haben Sie die Möglichkeit, Ihr Ticket auf einen anderen Termin oder eine andere Stadt umzubuchen.

Wenn Sie das Ticket vor dem 8. März 2020 gekauft haben, können Sie einen Gutschein dafür erhalten. Haben Sie es nach dem 8. März gekauft, können Sie zwischen Gutschein oder Rückzahlung in bar entscheiden. Basis für dieses Regelung ist das neue Gutschein-Gesetz der Bundesregierung im Zuge der Corona-Pandemie.

Für alle Ticket-Möglichkeiten hier klicken.

Alle Termine in allen Städten gibt es hier

Was passiert, wenn ich den Gutschein nicht einlöse?

Sollte der Gutschein bis zum 31. Dezember 2021 nicht eingelöst werden, kann der Inhaber auch die Barauszahlung des Gutscheinwerts verlangen.

Was muss ich machen, um einen Gutschein zu erhalten?

Eine Rückabwicklung kann online mit Eingabe der Ticket-Barcodes beantragt werden. Die Originaltickets müssen anschließend eingesandt werden.

Welchen Wert hat der Gutschein?

Der Wert des Gutscheins entspricht dem Wert der Eintrittskarte, einschließlich etwaiger Vorverkaufsgebühren. Eine möglicherweise abgeschlossene Versicherung ist nicht Teil der Erstattung.

Werden für die Ausstellung des Gutscheins Gebühren fällig?

Nein. Für die Ausstellung und den Versand des Gutscheins fallen keine Kosten an.

Was ist, wenn ich den Gutschein im Wert von 120 Euro für ein neues Ticket im Wert von 100 Euro einlöse? Was passiert mit den 20Euro?

Wenn Sie mit Ihrem Gutschein ein Ticket erwerben, dessen Preis unter dem Wert des Gutscheins liegt, dann verbleibt nach dem Kauf die Differenz als Restbetrag auf dem Gutschein.

Für was ist der Gutschein gültig?

Die Gutscheine sind generell für jede der kommenden Holiday on Ice-Shows einlösbar. Eine Übersicht zu allen anstehenden Showterminen finden Sie hier.

Ist der Veranstaltungsgutschein personalisiert?

Der Veranstaltungsgutschein ist nicht personalisiert und kann somit auch für Ticketkäufe für Freunde oder eine Weitergabe genutzt werden.

Kann ich bereits Tickets für die Saison 2021/2022 erwerben?

Ja, die Showtermine der Tour 2021/2022 stehen fest und Tickets sind bereits verfügbar. Die Übersicht zu allen Städten und Terminen finden Sie hier.

