Hollywood unter freiem Himmel in Rostocks erstem Autokino

Im Iga-Park Rostock wird am 29. Mai das Autokino eröffnet. Sieben Vorstellungen laufen am ersten Wochenende. Die Veranstalter haben sich einiges einfallen lassen – auch für Besucher, die kein eigenes Auto haben.

Film ab: Am 29. Mai startet das Autokino im Rostocker Iga-Park. Direkt am Wasser können die Besucher am Wochenende drei Filme in sieben Vorstellungen genießen. Quelle: Henrike Hübner