Voller Vorfreude blickt Dirk Fey in die Zukunft. „Ich freue mich auf Rostock, auf diese neue Umgebung, auf das städtische Leben“, sagt Gemeindepastor von Rödlin-Warbende bei Neustrelitz. Im November 2021 wurde er zum neuen Propst für die Propstei Rostock gewählt, seine zehnjährige Amtszeit beginnt im Mai. „Ich freue mich darauf, bald die Ostsee direkt vor der Tür zu haben und auf die vielen schönen Joggingstrecken.“

Als Propst, also als leitender Theologe, möchte er zunächst seine Propstei kennenlernen, mit den dazugehörenden Gemeinden. Er möchte mit den Haupt- und Ehrenamtlichen ins Gespräch kommen und erfahren: Wo drückt der Schuh? „Das steht als Erstes auf der Agenda“, sagt er.

Bei der Wahl hat er sich gegen eine Mitbewerberin durchgesetzt. „Das war eine große Überraschung für mich. Kurz vorher gab es eine Wahl in Vorpommern, bei der keine Frau vertreten war. In diesem Fall stand der Kirchenkreis nun zwischen der Entscheidung, hinterher als frauenfeindlich oder homophob bezeichnet zu werden“, sagt Fey lachend. Seit 2016 ist er mit dem Pastor Stephan Möllmann-Fey verheiratet.

„Berufungsgeschichte wie aus dem Bilderbuch“

Geboren und aufgewachsen ist Fey im Hunsrück. „Religion hat immer eine Rolle in meinem Leben gespielt – dass ein Mensch nicht getauft ist, kannte ich früher gar nicht“, sagt er. „Ich bin als Katholik aufgewachsen, habe mich früh in der Kirche engagiert, war Ministrant, Oberministrant, in der jugendlichen Gemeinde aktiv.“ Schnell steht der Entschluss, Priester werden zu wollen, fest.

Mit 16 besucht der heute 44-Jährige ein Internat, das zu einem Kloster gehört, tritt der Ordensgemeinschaft bei. Nach seinem Abitur studiert er unter anderem an der katholischen Hochschule in Fulda, legt das Gelübde ab, wird 2005 schließlich zum Priester geweiht. „Das war sozusagen eine Berufungsgeschichte, wie aus dem Bilderbuch“, so Fey.

Ehepartner lernen sich im Internat kennen

Bereits in der Anfangszeit im Internat lernt er seinen späteren Ehemann Stephan Möllmann kennen. Die beiden fühlen sich zueinander hingezogen, sehen sich aber nicht als Paar. „Wir haben uns aber viel ausgetauscht über das Thema Homosexualität in der Kirche“, sagt er. Dennoch: „Wir haben Ehelosigkeit gelobt – egal ob homo- oder heterosexuell. Und dieses Ziel hatten wir auch“, sagt er. „Daher war das kein Thema.“

Bruch mit der Katholischen Kirche

Der Wendepunkt kommt kurz vor seiner Weihe zum Priester. „Aus Rom kam die Meldung, dass Männer, die homosexuell empfinden, von der Kirche kritisch zu betrachten sind – auch im Hinblick auf die Weihe“, erinnert Fey sich. Auch wenn er sich zu dem Zeitpunkt nie geoutet hat und Ehelosigkeit sein Ziel ist – innerlich wühlt dieser Umgang der Kirche mit dem Thema Homosexualität auf. „Das hat sich in den Jahren immer mehr verfestigt. Auch in unserer Ordensgemeinschaft. Bis 2014 war es immer unerträglicher geworden, wie mit dem Thema Homosexualität umgegangen wird“, sagt Fey. „So konservativ – das möchte ich nicht mehr mittragen. Damit konnte ich mich nicht mehr identifizieren.“

Die Männer treten gemeinsam aus der Ordensgemeinschaft aus. „Für uns stand fest: Jetzt können wir gemeinsam weitermachen – als Paar.“

Hilfe für minderjährige Flüchtlinge

Gemeinsam ziehen die Männer in die leerstehende Wohnung einer Freundin in der Oberpfalz – wollen sich neu sortieren, sich bewerben. Als 2015 syrische Flüchtlinge nach Deutschland kommen, engagieren sich die beiden als Sozialpädagogen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, bauen eine Jugendhilfeeinrichtung auf. Doch schnell wird klar: Die Religion fehlt.

„Ich bin ein Mann der Kirche, das muss man so sagen“, so Fey. Die Männer suchen den Kontakt zur evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde, konvertieren schließlich zum evangelischen Glauben und bewerben sich deutschlandweit bei Landeskirchen. „In Bayern und in Norddeutschland haben wir die Möglichkeit für einen Neuanfang bekommen – und haben uns für den Norden entschieden.“

Auch als Pastoren mit Vorurteilen konfrontiert

Seit fünf Jahren leben die beiden Pastoren in Südostmecklenburg. Ihre sexuelle Orientierung spielt keine große Rolle in der täglichen Kirchenarbeit – dennoch gibt es Vorurteile. „Es gibt auch hier Gemeindemitglieder, die uns gemieden haben. Ich weiß von zwei Ehepaaren, die seit wie hier sind, den Gottesdienst nicht mehr besucht haben“, bedauert Fey. Auch anonyme Briefe habe es gegeben.

„Aber das sind zum Glück nur Randerscheinungen. Wir fühlen uns sehr wohl und sind sehr glücklich.“ An der evangelisch-lutherischen Kirche in Norddeutschland schätzt Fey, dass Menschen verschiedener Ansichten und Meinungen nebeneinanderstehen können. Auch die Kirchenkreissynode in Rostock lobt er für ihre Offenheit und Weite. „Ich möchte als Mensch betrachtet werden. Und in meiner Rolle als Propst möchte ich als Propst gesehen werden.“

Im Mai tritt der neue Propst seine Stelle in Rostock an. Ehemann Stephan bleibt an seiner Seite. „Er hat einen Job in Aussicht und kommt mit. Das macht mich glücklich.“

Von Katharina Ahlers