Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagvormittag in Güstrow gekommen. Eine Radfahrerin war mit einem Lastwagen zusammengestoßen, die Seniorin geriet unter den Kipper und schwebt in Lebensgefahr.

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich das Unglück gegen 11:05 Uhr an der Kreuzung Rostocker Chaussee/Niklotstraße ereignet. Die 92-jährige Fahrradfahrerin kam gerade von einem Friedhofsbesuch, befuhr den Radweg und wollte die Niklotstraße an einer grünen Ampel überqueren, als der in gleiche Richtung fahrende 41-jährige Fahrer des Lastwagen-Kippers nach rechts abbog.

Frau war lebensbedrohlich verletzt, aber ansprechbar

Offenbar hatte der tote Winkel dem Lkw-Fahrer die Sicht auf die Seniorin genommen. Beim Abbiegen erfasste er die Radfahrerin, die glücklicherweise aber nicht überrollt wurde. Dennoch verkeilte sich die 92-Jährige mit ihrem Fahrrad unter dem einige Tonnen schweren Fahrzeug und musste von Helfern befreit werden. Sie war zwar noch ansprechbar kurz nach dem Unfall, kam allerdings mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus Güstrow.

Die Rostocker Chaussee, Richtung Laage, war Höhe der Einmündung Niklotstraße teilweise gesperrt. Polizei, Feuerwehr Güstrow und Rettungsdienst waren im Einsatz. Für die Ermittlung des genauen Unfallherganges war ein Sachverständiger der Dekra Rostock am Unfallort und hat unter anderem Bilder mit einer Drohne angefertigt. Die Ermittlungen stehen erst am Anfang.

