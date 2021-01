Graal-Müritz

Die Wogen schlagen hoch an der Seebrücke in Graal-Müritz. Der geplante Hotelneubau am Vorplatz erhitzt die Gemüter. Das Hotel „Ostseewoge“ soll abgerissen und an selber Stelle ein Ersatzneubau errichtet werden.

Den möchte die Initiative „Bürger für Graal-Müritz“ verhindern und hat deshalb eine Petition gestartet. 1656 Menschen haben bislang online unterschrieben, dazu kämen etwa 500 Unterschriften auf dem Papier, das im Ostseeheilbad umgeht, wie Ina Reineke-Feist von der Bürgerinitiative berichtet.

Anzeige

Petition: Dieser absurde Neubau ist nicht nötig

Was wollen die Hotelgegner? „In Graal-Müritz wird der Küstenwald nun seit einigen Jahren bedroht durch Bauunternehmer, die erkannt haben, wie viel Umsatz es bringt, ein Hotel direkt am Strand zu bauen, sodass man aus den Wohnungen einen Seeblick genießen kann“, heißt es in der Petition. Kritisiert wird ein achtstöckiger Bau, für den Bäume des Küstenwaldes abgeholzt werden müssten.

„Dieser absurde Neubau ist normalerweise gar nicht nötig, da das alte Hotel mit dem Namen ’Ostseewoge’ immer noch voll betriebsfähig ist. Es ist klar, dass es dem Investor nur um Profit geht“, behaupten die Initiatoren in der Petition. Sie erklären, dass der Investor bereits eine Genehmigung für ein achtstöckiges Hotel habe. „Es könnte also bereits nächstes Jahr mit dem Bau und der Zerstörung des Küstenwaldes begonnen werden“, fürchten die Bürger für Graal-Müritz.

Lesen Sie auch: Warum ein geplanter Hotelersatzneubau Graal-Müritz spaltet

Eigentümer: Nur fünf Geschosse und keine Tiefgarage

Grundstückseigentümer und Hotelbesitzer Hans-Peter Schirm ist verwundert. Ironisch fragt er, wer denn dieser Investor sei, der eine Baugenehmigung auf seinem Gelände habe. „Ich zahle eine Belohnung für Hinweise“, sagt er mit Augenzwinkern. Er habe das Hotel vor sieben Jahren gekauft „mit vielen Mängeln in der Grundsubstanz“. Ständig müssten Wasserschäden im Haus behoben werden. „Das Hotel wurde notsaniert, aber an einem Neubau führt kein Weg vorbei“, erklärt Schirm. Allerdings habe er noch nicht mal mit der Planung begonnen, geschweige denn eine Baugenehmigung. Vor 2026 werde es nichts mit dem Ersatzbau.

„Ich hatte nie vor acht Stockwerke zu errichten.“ Hoteleigentümer Hans-Peter Schirm Quelle: Jens Wagner

Schirm stellt klar, dass er nie vorgehabt hätte, acht Stockwerke zu errichten. Die „Ostseewoge“ mit 41 Zimmern habe bereits fünf Geschosse, auch wenn sich ganz oben nur Abstellräume befänden. „Das neue Gebäude könnte sich nach meinen Vorstellungen auf gleicher Höhe bewegen“, sagt Schirm. Für eine Bankfinanzierung müsse eine Wirtschaftlichkeit des Hotelbetriebs ausgewiesen werden. 80 Zimmer schweben Schirm vor. Wenn, wie von der Gemeinde gewünscht, Außengastronomie im Erdgeschoss untergebracht werden soll, benötige er fünf Geschosse, ansonsten „kriege ich das auch mit vier hin“.

Auf eine Tiefgarage verzichte er. „Die kann ich mir finanziell gar nicht leisten“, so Schirm. Parkplätze für die Gäste will er auf seinen Pachtflächen im Außenbereich unterbringen und eventuell im Erdgeschoss. Auf jeden Fall soll das neue Haus einen Wellnessbereich erhalten. „Damit das Hotel auch ganzjährig betrieben werden kann und die Mitarbeiter, fast alle aus dem Ort, auch ganzjährig Arbeit haben“, erklärt der Hotelbetreiber. Derzeit habe er 15 Festangestellte und im Sommer etwa noch mal so viele Saisonkräfte. „Ein sehr gutes Team“, lobt der Chef seine Mannschaft, „das wissen auch die Gäste zu schätzen.“

Gemeinde steckt nur Rahmen für Vorhaben ab

Auch Bürgermeisterin Benita Chelvier stellt klar, dass es bisher keine Baugenehmigung für das Projekt gibt. „Wir befinden uns seit 2017 in einem laufenden Verfahren, loten zunächst nur die Möglichkeiten an diesem so wichtigen Platz aus“, betont Chelvier. Planungsziele wurden erarbeitet: Maximal 200 Betten, eine Geschossfläche bis maximal 14 000 Quadratmeter, eine Bauhöhe bis acht oberirdische Geschosse, allerdings gestaffelt in Anlehnung an die natürliche Umgebung. „Das ist ein Rahmen, der ausgenutzt werden kann, aber nicht muss“, erklärt die Bürgermeisterin.

„Das ist ein Rahmen, der ausgenutzt werden kann, aber nicht muss.“ Bürgermeisterin Benita Chelvier Quelle: OVE ARSCHOLL

Die Gemeinde habe eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, zwei Architekturbüros hätten ihre Ideen eingebracht. „Ein Entwurf war uns zu kompakt“, sagt Chelvier. Der Entwurf der A97-Architekten mit einem gegliederten Baukörper fand mehr Zustimmung, sei sowohl mit dem Hotelbetrieb als auch mit der Umgebungsbebauung besser vereinbar. „Da wird die Grundfläche auf zwei Etagen ausgedehnt und dann der Bau zum Hinterland türmchenartig aufgestockt, bis zuletzt acht Geschosse erreicht sind“, beschreibt es Chelvier. „Aber wie gesagt, das sind nur Studien.“

Chelvier ist es noch wichtig, zu unterstreichen, dass kein Küstenwald abgeholzt werde. Das habe die Forstbehörde schon bei einem Vorentwurf abgelehnt. „Lediglich einer Unterschreitung des Waldabstandes von 30 Metern würde die Forst in Ausnahme zustimmen. Aber dann ist noch kein Baum im Küstenwald erreicht“, erklärt Chelvier. Die Gemeinde gebe letztlich nur den möglichen Rahmen für das Bauprojekt vor, „die Entscheidung trifft der Grundstückseigentümer.“ Und der hat offenbar Pläne in kleineren Dimensionen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bürgerveranstaltung zum Hotelprojekt geplant

Die Gemeinde wolle aktiv bei den Planungen dabei sein, wäge sorgfältig ab, was am Seebrückenvorplatz geschehe. Die gut 2000 Stimmen der Petition nehme sie sehr ernst. „Wenn sich so viele Menschen gegen die Bauhöhe aussprechen, beziehen wir das ein“, verspricht die Rathauschefin. Eine für Ende Februar geplante Bürgerveranstaltung müsse pandemiebedingt verschoben werden, werde aber nachgeholt. Die nächste Gemeindevertretersitzung werde sich mit dem Thema befassen. Bis dahin wollen auch die Bürger für Graal-Müritz ihre Petition im Rathaus übergeben. „Wir wollen den Bauwahn nicht unterstützen und eine verbaute Küste wie in Travemünde oder anderen Orten an der westlichen Ostsee verhindern“, sagt Ina Reineke-Feist.

Von Doris Deutsch