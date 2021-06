Einst begehrtes Reiseziel in der DDR, heute Wahrzeichen von Warnemünde: Vor einem halben Jahrhundert wurde das Hotel Neptun an der Promenade im Ostseebad eröffnet. Seit 36 Jahren arbeitet dort Einkaufsleiterin Petra Dedow. Über ihre Anfänge in dem Haus und warum dieses so besonders ist.