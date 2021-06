Warnemünde

Das Hotel Neptun in Warnemünde feiert am Freitag (4. Juni) einen besonderen Geburtstag: Das traditionsreiche Haus an der Strandpromenade wird 50 Jahre alt. Rund 2,2 Millionen Gäste aus 122 Ländern haben seit der Eröffnung im Neptun-Hotel übernachtet. Unter ihnen Prominente aus Kultur, Wirtschaft und der Politik.

Einst das „erste Haus am Platz“ vor der politischen Wende, ist das Neptun heute Wellness-Tempel und beherbergt das erste Original-Thalasso-Zentrum Deutschlands. Als Wahrzeichen von Warnemünde ist es genau wie der Teepott nicht mehr aus der Silhouette des Ostseebades wegzudenken. In einer Bildergalerie zeigen wir Aufnahmen aus den ersten Jahren – von den Bauarbeiten bis zu prominenten Gästen.

Bildergalerie: Hotel Neptun in Warnemünde wird 50 – Rückblick in Bildern

Zur Galerie Seit nunmehr 50 Jahren beherbergt das Hotel Neptun Gäste aus aller Welt in Warnemünde. Eröffnet wurde das traditionsreiche Haus am 4. Juni 1971. Wie das Hotel an der Strandpromenade damals aussah.

Zum Jubiläum haben wir uns auch mit einer langjährigen Mitarbeiterin getroffen: Einkaufsleiterin Petra Dedow arbeitet seit 36 Jahren im Hotel Neptun und begann dort zunächst als Kellnerin. Warum sie das traditionsreiche Haus als ihr „Zuhause“ beschreibt und was sie dort bereits erlebt hat, erfahren Sie hier.

Von Pauline Rabe