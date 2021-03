Schorssow

Die sofortige Öffnung von Beherbergungsbetrieben – das fordert die Hotel-Verwaltungs-GmbH PKHT in einem Eilantrag an das Verfassungsgericht in Schwerin. „Das Hotel- und Gaststättengewerbe in MV war nie ein Infektionsherd. Und gerade weil jeder dritte Arbeitsplatz in unserem Bundesland vom Tourismus abhängig ist, dürfen wir nicht benachteiligt werden“, begründet Stephan Frömel, Hoteldirektor vom Seeschloss Schorssow (Landkreis Rostock) diesen Schritt.

Elf Punkte umfasst das Schreiben, welches er aufgesetzt hat. Darin kritisiert er unter anderem, dass unter den aktuellen Umständen eine Chancengleichheit nicht gegeben sei. Touristen würden wieder durchs Land fahren und hätten außerdem die Möglichkeit, sich in einen Flieger zu setzen, um im Ausland Urlaub zu machen.

„Die heimischen Betriebe und Arbeitnehmer gucken dabei zu und befinden sich in einer existenziellen Notlage, dies ist nicht erklärbar und entbehrt jeder Logik“, sagt Frömel.

Betriebe gesondert betrachten statt schließen

Des Weiteren bemängelt der Hoteldirektor, dass die Politik die ganze Branche unter einen Kamm scheren würde. Seiner Ansicht nach müsse jeder einzelne Betrieb gesondert betrachtet und die Einhaltung der notwendigen Maßnahmen kontrolliert werden. „Das Gaststättengewerbe verfügt ohnehin über das beste und am strengsten überwachte Hygienekonzept, denn dies gehört ohnehin zu den Grundlagen eines jeden Betriebes.“

Frömel ist zuversichtlich, dass das Schreiben einen Effekt zeigen wird. „Wir gehen davon aus, dass wir äußerst schlüssig begründen konnten, warum eine Schließung nicht zulässig ist und eine umgehende Öffnung den einzig möglichen Schritt darstellt“, betont er.

Von Susanne Gidzinski