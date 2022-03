Vitte/ Hiddensee

Die silberne Kuppel schimmert im Sonnenlicht, die Fassade leuchtet blütenweiß. Das „Hotel zur Ostsee“ auf Hiddensee zieht alle Blicke auf sich. Nach vielen Jahren des Verfalls erwacht das Haus in der Dorfmitte von Vitte aus einem Dornröschenschlaf – schöner als je zuvor.

Vor dem „Ostsee“ steht Heiko Berger und blickt das Turmhaus hinauf. „Ich denke, das kann sich schon sehen lassen“, sagt er bescheiden. Der Projektleiter ist mit dem Baufortschritt zufrieden. „Im Juni wollen wir fertig sein.“ Seit eineinhalb Jahren wird das einstige Hotel saniert und gemäß des Denkmalschutzes umgebaut.

Bildergalerie: Das „Hotel zur Ostsee“ – heute, vor dem Umbau und exklusive Aufnahmen von früher

Zur Galerie Das „Hotel zur Ostsee“ auf Hiddensee – heute, vor dem Umbau und früher

Von außen ist das „Ostsee“ schon jetzt ein Hingucker. Kaum jemand, der daran vorbeigeht und nicht gern wissen möchte, wie es drinnen aussieht. Noch ist das Haus eine Baustelle. In allen Zimmern und Etagen wird gewerkelt. Heiko Berger geht treppauf in den zweiten Stock. Die Räume sind lichtdurchflutet, die Aussicht spektakulär: Vom Turmzimmer aus reicht der Blick bis zum Hafen und über Schule, Strandhotel und Bodden hinweg bis nach Rügen. In diesem Raum soll später eine Küche einziehen. Durch Flügeltüren geht’s ins Wohnzimmer. Highlight: die Dachterrasse mit Blick über Dünen, Strand und Ostsee.

Das Postkarten-Panorama haben die künftigen Mieter exklusiv. Erstes und zweites Obergeschoss des Turmhauses bilden eine Privatwohnung, erklärt Berger. In dieser trifft Moderne auf Geschichte. Restauratorin Annekathrin Hippe hat an einer Wand historische Farbfragmente freigelegt, die nun vom frischen Anstrich umrahmt werden. Handläufe und Geländer im Treppenhaus werden aufgearbeitet. Brandneu sind dagegen die Marmorfliesen, die ein Stockwerk tiefer Bad und Dusche auskleiden.

Möglichst viel alte Substanz erhalten und zugleich modern bauen – das sei der Anspruch, sagt Projektleiter Heiko Berger. Schon jetzt lässt sich erahnen, dass der Plan aufgeht. Kaum zu glauben, dass dieses Schmuckstück noch vor zwei Jahres der Schandfleck von Vitte war.

Dabei war das „Ostsee“ einst bestes Haus am Platze. Im heutigen Mittelhaus wohnte Ende des 19. Jahrhunderts Schriftsteller Gerhard Hauptmann. Wenig später wurde der Zweigeschosser linkerhand um einen Anbau ergänzt, in dem der damalige Inhaber Ernst Freese dann das „Gasthaus zur Ostsee“ betrieb. Um 1910 ließ er das Turmhaus samt großem Saal im Bäderstil errichten. Ursprünglich war der Turm als Zweigeschosser konzipiert, erzählt Heiko Berger. Der Bauantrag aus dem Jahr 1904 sei nachträglich um ein paar Sätze und das Haus somit um einen Stock ergänzt worden. Hier ließen es sich Sommerfrischler gutgehen.

Der Festsaal – Mittelpunkt des Dorflebens

Im Zuge der „Aktion Rose“ wurde das Hotel verstaatlicht und zum FDGB-Erholungsheim. Noch in den 1980er-Jahren tobte hier das Leben: Die Kneipe im Erdgeschoss des Turmhauses war ein beliebter Treffpunkt der Insulaner. Hier lernten sich Paare kennen und lieben, die auch heute noch zusammen sind. Im angrenzenden Saal fanden legendäre Feste statt. Hier feierten die Inselkinder Einschulung und Jugendweihe. Hier gabs abends Tanz und mittags Schulspeisung. Fast jeder Hiddenseer verbindet schöne Erinnerungen mit dem Saal. Umso trauriger war es für viele, mit ansehen zu müssen, wie er verfiel.

2018 fiel das „Ostsee“ in einen Dornröschenschlaf. Doch märchenschön war der nicht. Das Haus verwandelte sich zunehmend in eine Ruine. Bis im Dezember 2020 die Bauherren Jürgen Heinz Breuer und Utz Oberhansberg das Hotel kauften. Mit ihrer Grundstücksgemeinschaft Breuer/ Oberhansberg GbR haben sie schon etliche Immobilien auf- und umgebaut. Seit zwölf Jahren leitet Heiko Berger solche Projekte. Sein Lieblingsvorhaben aber platze schon vor Baustart: Der „Bücherturm“, ein in Prora auf Rügen geplantes Hochhaus, scheiterte an einem Bürgerentscheid.

Auch auf Hiddensee gab es Skepsis, als Breuer und Oberhansberg das „Ostsee“ kauften. Kein Wunder, hatten frühere Investoren doch Pläne mit der Immobilie, die wenig Inseltypisches verhießen. Einer wollte das Turmhaus sanieren, den Rest des Gebäudeensembles aber abreißen und durch dreigeschossige Neubauten mit Ferienwohnungen ersetzen. Die Pläne fielen bei den Insulanern durch. Zu wuchtig. Ein anderer Investor wollte auf dem einstigen Fischermarkt neben dem „Ostsee“ ein Schwimmbad bauen. Auch daraus wurde nichts.

Im Sommer 2022 sollen die ersten Gäste im „Ostsee“ Urlaub machen

Die Grundstücksgemeinschaft Breuer/Oberhansberg hat sich indes mit einem anderen Projekt auf der Insel einen guten Ruf erarbeitet: das Dünenhaus am Süderende. Es wurde saniert, beherbergt heute Wohnungen, Ferienapartments und das Restaurant „Der kleine Prinz“.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Essen, Shoppen und Urlaub machen – das wird bald auch im „Ostsee“ möglich sein. Ins Erdgeschoss des Ensembles ziehen drei Gewerbeeinheiten ein – eine im Turmhaus, die anderen beiden in den Häusern nebenan. Über letzteren werden zwei Ferienwohnungen eingerichtet samt Eichenholzparkett, Kaminen und großen Fensterfronten gen Westen. Ein verfallener Anbau im Innenhof wurde durch einen neuen ersetzt. Dieser wird zu Ferienwohnung Nummer 3 und besticht mit einer nahezu ringsum verglasten oberen Etage.

Der einstige Tanzsaal am Hotel war eine der größten Herausforderungen, so Heiko Berger. Wo sich einst das Dorfleben abspielte, wurden zuletzt Kutschen zum Überwintern geparkt. Wobei der Saal kaum Schutz bot, denn das Dach war durchlöchert. Damit es künftig Wind und Wetter standhält, wurden ein umlaufendes Zugband und Stahlträger eingesetzt, schildert Berger. Darüber spannt sich historisches Gebälk wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Aus dem Saal soll ein Restaurant werden. Damit hier Gäste tafeln können, haben einheimische Unternehmen und Firmen aus der Region viel Aufwand betrieben. DDR-Bausünden wie Asbest, Dachpappen und Linoleumböden mussten raus. Mauer- und Fachwerk wurden freigelegt, die alte Bühne saniert und rückseitig mit Panoramafenster bestückt.

„Hier kommt eine Showküche hin“, sagt Heiko Berger und deutet auf eine Fläche, die eine halbhohe Wand vom Speisesaal trennt. Noch braucht es Fantasie, um sich das Lokal vorzustellen. Einen Blick hineinwerfen können Passanten aber schon. Vier bodentiefe, portalgroße Bogenfenster reihen sich an der Nordseite aneinander. Letztere drei bilden mit Flügeltüren die Eingänge. Fenster Nummer 1 „kann quasi als Verkaufsluke für Außer-Haus-Geschäft genutzt werden, damit man sich auf dem Weg zum Strand eine Kleinigkeit mitnehmen kann“, so Berger. Damit Schlemmen im Freien selbst bei Schmuddelwetter geht, wurden vor dem Restaurant nach historischen Vorbild Säulen errichtet, auf denen demnächst ein Holzschleppdach aufliegen wird. Darunter ist eine Terrasse geplant. Das restliche Grundstück rings ums „Ostsee“ wird begrünt und mit Pflastersteinwegen ausgestattet.

Heiko Berger kann es kaum erwarten, dass das „Ostsee“ vollendet ist und erste Gäste einkehren. Ein Gefühl, das viele Einheimische und Hiddenseeurlauber teilen. Das Haus in Vittes Dorfmitte, das fast schon verloren schien, schreibt weiter Inselgeschichte.

Von Antje Bernstein