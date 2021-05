Kühlungsborn

Die Pläne für die Rettung der Villa Baltic in Kühlungsborn sorgen im Ostseebad für viel Diskussion. Nicht alle begrüßen den Anbau mit Hotel, Gastronomie, Geschäften und optional einer Veranstaltungshalle, damit das denkmalgeschützte Haus saniert und für die Öffentlichkeit mit Gastronomie zugänglich gemacht werden kann.

Im Interview beantwortet Investor Jan Aschenbeck Fragen, die seit dem Grundsatzbeschluss der Stadtvertreter für das Rettungskonzept vor zwei Wochen immer wieder gestellt werden.

Die Umfrage der OSTSEE-ZEITUNG zur Villa Baltic mit 949 Teilnehmern und auch der Beschluss der Stadtvertreter haben für viele Reaktionen gesorgt. Wie gehen Sie damit um?

Jan Aschenbeck: Die große Teilnahme an der Umfrage und die Reaktionen darauf zeigen die Verbundenheit zu diesem Gebäude und wie wichtig den Menschen die Zukunft der Villa Baltic ist. Es liefert auch ein Bild dafür, wie viele Emotionen hier im Spiel sind und wie komplex der Sachverhalt ist.

Wir haben mit mehr als 40 Personen aus Politik, verantwortlichen Ämtern sowie 40 Experten wie Gutachtern, Architekten und Professoren in den letzten 1,5 Jahren gleichzeitig sehr intensiv zusammengearbeitet, um das Beste für diesen Ort rauszuholen. Ich kann verstehen, wenn es schwerfällt, sich von einigen Wunschgedanken zu verabschieden, weil diese erwiesenermaßen nicht funktionieren. Es ist aber auch eine Chance, dass wir ab jetzt nur noch über Dinge sprechen können, die funktionieren. An diesem Punkt muss allen klar sein, dass eine völlig unwirtschaftliche Immobile nicht mit einer unwirtschaftlichen Nutzung gerettet werden kann.

Ein Vorwurf der Kritiker ist: „Wenn man so ein Gebäude kauft, muss man doch wissen, was man damit macht?“ Was sagen Sie denen?

Was wir wussten, war, dass für die Villa Baltic seit 30 Jahren keine Lösung gefunden wurde. Weder die Stadt hat sich der Sache angenommen noch andere Käufer konnten ein realistisches Konzept umsetzen. Mit unseren Erfahrungen und der Verbundenheit zu Kühlungsborn haben wir uns bewusst in ein Spannungsfeld begeben.

Wir sind der Überzeugung, wenn wir alle in einem transparenten Prozess offen an der Umsetzung arbeiten, finden wir einen für alle machbaren Weg. Der bauliche Zustand, der politische Wille und auch die Vorgaben der Ämter sind Größen, die erst in einem Prozess zusammengebracht werden können und in dem dann ein Konzept anfängt zu wachsen. Wenn wir persönlich nicht an einem Konzept hängen, dann haben wir die größte Chance, die Villa zu retten.

Für meinen Bruder und mich ist am wichtigsten, die Villa denkmalgerecht zu sanieren und öffentlich zugänglich zu machen. Dass sich das am Ende tragen muss, wäre bei jedem anderen Eigentümern auch so.

Jan und Berend Aschenbeck Im Sommer 2019 kauften Jan und Berend Aschenbeck privat für zwei Millionen Euro die Villa Baltic. Die beiden Brüder kennen sich mit alten Gebäuden aus. 2012 gründeten sie die Aschenbeck & Aschenbeck Projektentwicklung GmbH mit Sitz in Oldenburg. Sie haben in Rostock und Bad Doberan Häuser saniert, in den vergangenen Jahren auch immer wieder Denkmäler in Norddeutschland. Jan Aschenbeck ist Jahrgang 1979, sein Bruder 1981. Auf www.villa-baltic.de informieren Sie über die aktuellen Entwicklungen zur Villa Baltic.

Warum ist ein Anbau für die Rettung notwendig?

Wir haben verschiedenste Untersuchungen dazu durchführen lassen. Wir scheitern aber immer an zwei Faktoren: Erstens haben wir ganz klare Vorgaben durch den Denkmalschutz, was wir machen dürfen und was nicht. Dadurch fallen viele Ideen schon raus. Dem gegenüber steht das Bauordnungsrecht, welches uns wiederum Vorgaben liefert, beispielsweise in Bezug auf Fluchtwege, Fahrstühle oder Barrierefreiheit. Die Vorgaben beider Seiten in Einklang zu bringen, ist höchst schwierig.

Hinzu kommt der zweite Faktor, die Wirtschaftlichkeit. Wir haben durch die hohen Sanierungskosten und aufgrund der fehlenden Grundstücksfläche um das Gebäude herum ein Riesendefizit. Das bedeutet, die Mieten wären unbezahlbar. Für die Rettung ist es daher notwendig, einen Teil des ursprünglich zur Villa gehörenden Grundstücks – das alte Baufeld der Schwimmhalle – zurückzukaufen, um somit die Baumasse durch einen Anbau erhöhen zu können. Es wurde leider kein anderer Weg gefunden, nur mit einem Anbau funktioniert es betriebswirtschaftlich.

Warum muss es ein Hotel sein? Gibt es keine Alternative wie ein Jugendzentrum?

Es muss gar nicht zwingend ein Hotel sein. Es muss nur umsetzbar und wirtschaftlich sein, was sich mit einem Luxus-Altenheim oder privaten Luxusresidenzen sicher auch realisieren ließe. Eine von diesen Optionen in den Anbau zu integrieren, wäre für uns deutlich einfacher als eine mischgenutzte Immobilie. Wir haben diese Nutzungen auch diskutiert, wir bekämen dafür keine politische Mehrheit, weil es aus städtebaulicher Sicht keinen Sinn macht. Außerdem könnten wir dem Wunsch einer öffentlichen Nutzung in der Villa Baltic so nicht nachkommen.

Der aktuelle B-Plan sieht den Bau eines Hotels an dieser Stelle vor. Ein Restaurant nur allein in der Villa zu integrieren, ist leider unwirtschaftlich. Man muss verstehen, dass wir hier das Vier- bis Fünffache an Sanierungskosten haben. Das heißt, dass wir auch das an Pacht für einen Restaurantbetreiber aufrufen müssten und das wiederum bedeutet, dass der Kaffee oder die Kugel Eis fünf mal so teuer ist wie anderswo. Auch ein Jugendzentrum sowie andere kommunale Nutzungen sind leider unwirtschaftlich und von der Politik nicht als Vorschlag eingebracht worden.

Allerdings wird immer wieder die Auslastung des Ostseebades, was die Bettenzahl betrifft, angesprochen. Es sei genug.

Das Argument kann ich verstehen, denn Kühlungsborn hat ein Missverhältnis. Kleinere Hotels machen zu oder werden zu Ferienwohnungen umgewandelt, die außer der Unterkunft keinerlei Angebote für Gäste bieten. Gehobene Boutique-Hotels, wie wir eines planen, sind nicht Verursacher dieser Ungleichgewichte. Eine kontinuierliche Grundauslastung in allen Monaten, die so eine Mischnutzung inklusive Hotel mit sich bringt, hilft Kühlungsborn sich zu einer Ganzjahres-Destination zu entwickeln.

Gleichzeitig schaffen wir Infrastruktur, durch öffentliche Angebote, die Gäste und Einheimische nutzen können: Gastronomie in der Villa Baltic mit Bar, Café und Restaurant, Arkaden mit Möglichkeiten zum Bummeln, sowie Wellness und möglicherweise Kunst-und-Kultur-Veranstaltungen. Die Villa wird zu einem lebendigen Herzstück des Ortsteils, der dadurch städtebaulich enorm aufgewertet wird. Ist uns das am Ende nicht die 120 Zimmer Wert?

Inwieweit beeinflusst der Denkmalschutz die Sanierung der Villa?

Die Villa Baltic darf nicht entkernt werden – auch nicht teilweise. Wir dürfen also nicht vorn die Fassade stehen lassen und hinten neu anbauen, geschweige denn komplett abreißen. Das gilt auch für die Innenräume der Villa, so dass Grundrisse und Deckenhöhen zum größten Teil nicht verändert werden dürfen.

Der Denkmalschutz sagt auch, dass, wenn kein tragfähiger Weg gefunden wird, die Erhaltungspflichten des Eigentümers enden. Wird also keine Lösung gefunden, die mit dem Denkmalschutz auf der einen Seite und mit der Wirtschaftlichkeit auf der anderen Seite funktioniert, wartet das Gebäude wahrscheinlich jahrzehntelang auf den Verfall – wie bisher.

Vom Denkmalschutz haben wir bereits sehr positive Signale bekommen, die darauf schließen lassen, dass das entwickelte Nutzungskonzept Zustimmung findet.

Was sagen Sie den Bürgern, die an Ihren Plänen zweifeln, Kritik äußern oder Fragen haben?

Wir geben unser Bestes, die komplexen Inhalte aufzubereiten und nachvollziehbar zu machen. Eine große Gefahr in diesem Prozess sind Halbwahrheiten. Dass immer noch Fragen existieren, kann ich verstehen und diese wollen wir auch nicht unbeantwortet lassen.

Neben der Möglichkeit, uns per Mail (info@villa-baltic.de) zu kontaktieren, prüfen wir aktuell auch die Option, mit der Stadt eine Informationsveranstaltung coronakonform in Kühlungsborn zu organisieren. Wir sind immer offen und bereit für einen konstruktiven Austausch zur Rettung der Villa.

Ich plädiere auch dafür, dass den gewählten Personen, die sich seit vielen Jahren mit dieser Thematik beschäftigen, Grundvertrauen entgegengebracht wird, die beste Entscheidung für diesen wunderbaren Ort treffen zu können.

