Seit Montag dürfen Hotels in Mecklenburg-Vorpommern wieder für Gäste aus dem eigenen Bundesland öffnen. Die Hoteliers in Rostock freuen sich, den Betrieb wiederaufnehmen zu können – rechnen allerdings in der ersten Woche nicht mit dem großen Ansturm. Die Hoffnungen liegen auf der kommenden Woche. Ab 25. Mai dürfen wieder Gäste aus ganz Deutschland zurückkehren.