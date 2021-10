Hubschrauberlärm in Rostock: Könnten Drohnen das Problem lösen?

Rostock

Ersetzen Drohnen bald Hubschrauber in Rostock? Für die Suche nach Vermissten kommen in letzter Zeit häufiger Hubschrauber der Polizei zum Einsatz. Dieser ist auffällig und laut. Auch nachts werden Anwohner von dem Lärm und dem Scheinwerferlicht geweckt, wenn nach Vermissten gesucht wird. Eine Alternative sind Drohnen, die ein bestimmtes Gebiet überfliegen können.

Die Kriminalpolizei in Mecklenburg-Vorpommern hat im September sieben Drohnen für die Ermittlungsarbeit bekommen. Sie sollen zum Beispiel Übersichtsaufnahmen von Brand- oder Tatorten oder schweren Verkehrsunfällen machen, wie das Innenministerium in Schwerin mitteilte. Auch bei der Spurensuche in unwegsamem Gelände und bei der Fahndung nach Personen in einem begrenzten Areal sollen Drohnen künftig eingesetzt werden. Eine Drohne koste etwa 4200 Euro. 42 Polizisten werden zu Drohnenpiloten ausgebildet.

Drohnen können Hubschrauber nicht ersetzen

„Wir erhoffen uns, dass die Hubschraubereinsätze so minimiert werden können“, sagt Katja Marschall, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Rostock. Ersetzen können die Drohnen die Hubschrauber allerdings nicht. Zudem müssen die Einsätze damit erst einmal erprobt werden.

Während die Bereitschaftspolizei schon länger mit den Drohnen arbeite, gehe es für den Kriminaldauerdienst in Rostock jetzt erst in die Übungsphase. Sie haben die Drohne vom Land am 28. September erhalten. Auch sei das Fliegen über Wohngebieten nur eingeschränkt erlaubt und es gebe hohe datenschutzrechtliche Herausforderungen, wie Marschall erklärt. Das erschwere den Einsatz von Drohnen. Anwohner müssen sich also weiterhin mit der Geräuschkulisse der Hubschrauber abfinden.

Rostocker haben Verständnis für Hubschrauberlärm

Viele der Bewohner, beispielsweise in Toitenwinkel, haben allerdings Verständnis für den Lärm. „Mich nervt es nicht. Die fliegen schließlich nicht umsonst“, sagt Lutz Franke. Er selbst habe jahrelang auf dem Flugplatz in Laage gearbeitet und sei an Fluggeräusche gewöhnt. Drohnen als Zukunft kann er sich nicht vorstellen. „Die haben nicht die Reichweite und nicht die Ausdauer, wie ein Hubschrauber“, denkt er.

Lutz Franke (65) aus Toitenwinkel Quelle: Gina Henning

Auch andere Anwohner aus dem Stadtteil teilen seine Meinung. Eine Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, sagt ebenfalls: „Ich finde den Hubschrauberlärm in Ordnung. Die Suche nach Vermissten ist ja wichtig.“

Von Gina Henning/dpa