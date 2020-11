Sie arbeitet als Polizistin in Schwerin, aber ihre Leidenschaft gehört dem Reisen. In mehr als 30 Ländern war Inga Ahrens (28) bereits: Ihre Erlebnisse hat sie nun in einer Reise-Kinderbuch-Reihe in Reimform verarbeitet – Ende September ist der erste Teil erschienen. Im Mittelpunkt steht eine Hündin.