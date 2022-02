Rostock/Waren

Hugo ist drei Jahre alt, ein fröhlicher Blondschopf und will wie alle Kleinkinder die Welt entdecken. Doch einfach ungestüm drauf lostoben kann Hugo nicht. Mit seiner Zwillingsschwester Frieda und seinem kleinen Brüderchen Egon unbeschwert tollen – das geht nicht. Die Motorik des Jungen ist stark eingeschränkt. Er leidet an einer Cerebralparese, einer Nerven- und Muskelschädigung. Er kann seine Muskeln nicht willentlich steuern.

Spastische Lähmungen in den Beinen bremsen ihn aus. Werden diese nicht behandelt, könnte der Knirps eines Tages im Rollstuhl landen. Ein Schicksal, das ihm seine Eltern gern ersparen möchten. Für ihren Sohn setzen Anja Panschneko und Christian Hoppe alle Hebel in Bewegung und wollen sogar ihre langersehnte Hochzeit platzen lassen.

Aber von vorn. Hugo hatte schon einen schweren Start ins Leben: Am 6. Januar 2019 erblicken er und seine Schwestern Marie und Frieda in Rostock das Licht der Welt – zwölf Wochen vor dem eigentlichen Geburtstermin. Die Frühchen kämpften ums Überleben. „Unsere Marie hat es leider nicht geschafft. Sie starb nach ein paar sehr schweren Tagen“, erinnert sich Drillings-Mama Anja Panschenko. Sie und ihr Lebensgefährte, Christian Hopp, bangten um Hugo und Frieda.

Beide mussten reanimiert werden. Die Babys zeigten ihr Kämpferherz, erlitten aber Hirnblutungen. 86 Tage lang bemühten sich die Ärzte um die Geschwister. Dann waren sie endlich über den Berg und durften nach Hause. Die Zeit im Krankenhaus aber hat Spuren hinterlassen.

Hugo und Frieda kamen als Frühchen auf die Welt. Ihre Eltern Anja Paschenko und Christian Hopp mussten monatelang um ihr Überleben bangen. Quelle: privat

Heute sind Hugo und Frieda drei Jahre alt. „Frieda hat sich gut entwickelt“, erzählt Anja Panschenko. Hugo ist ihr Sorgenkind. Durch die Cerebralparese – eine Nervenschädigung, die sich auf die Motorik auswirkt – kann er sich nicht unbeschwert bewegen. „Er hat eine Spastik in den Beinen und stürzt oft. Selbst wenn wir ihm neue Beine schenken könnten, würde er nie richtig laufen können.“ Ohne richtige Behandlung verkürzen sich Hugos Sehnen und seine Hüfte verschiebt sich, erklärt Anja Panschenko. „Wir wollen nicht, dass er im Rollstuhl landet.“

Eine vielversprechende Therapie haben sie und ihr Verlobter in der Schweiz gefunden: Giger MD. Das Gerät habe laut Hersteller schon Schauspieler Samuel Koch geholfen, der seit seinem verhängnisvollen Stunt bei „Wetten dass“ querschnittsgelähmt ist, sagt Anja Panschenko. „Damit kann man neue Bewegungsmuster eintrainieren und neue neuronale Verbindungen schaffen.“ Im Januar durfte Hugo es in der Schweiz selbst testen. „Es ist kein Allheilmittel, aber es hilft ihm sehr“, schildert die Mama.

Großzügiger Bürgermeister und Helfer mit Herz

20 000 Euro würde es kosten, das Gerät zu kaufen. Geld, das Hugos Familie nicht hat. Anja Panschenko und Christian Hopp sind zwar beide berufstätig, doch so viel auf der hohen Kante haben sie nicht. So fassen sie schweren Herzens einen Entschluss. „Wir wollten unsere für August geplante Hochzeit absagen“, sagt Anja Panschenko. Noch bevor das Paar den Heiratstermin canceln kann, bekommen Freunde Wind davon und wollen helfen. Auf Facebook starten sie einen Spendenaufruf für Hugo und dessen Familie.

„Die Resonanz ist überwältigend. Nicht nur, was Spenden betrifft. Wir bekommen so viele liebe Nachrichten. Das rührt uns sehr“, schildert Anja Panschenko. Ein Helfer macht sie buchstäblich sprachlos: Enrico Malow, Bürgermeister von Sophienhof, einem Dorf bei Waren/Müritz, in dem Hugos Familie inzwischen lebt. „Er ist für die komplette Summe in Vorkasse gegangen. Dank seiner Unterstützung konnte ich das Gerät für Hugo bestellen“, freut sich die überglückliche Mutter.

So können Sie Hugo helfen Spendenkonto für Hugo Hugo Panschenko IBAN: DE54 1505 0100 1615 1852 98 BIC:NOLADE21WRN

„Der Hammer!“ Sie hofft auf weitere Unterstützer, um die Auslage bald tilgen zu können. Jede Spende helfe ihrem „kleinen Kämpfer“ Hugo bei seinen Schritten ins Leben. Doch auch für liebe Worte ist die Familie dankbar: „Gerade jetzt in Zeiten von Corona diese große Hilfsbereitschaft zu spüren, das ist unglaublich. Wir fühlen uns nicht mehr so allein.“

Von Antje Bernstein