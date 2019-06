Dalwitzhof/Gragetopshof

Achtung Hund im Gleis: Am Sonnabendmorgen musste ein Regionalexpress auf der Strecke zwischen Rostock und Güstrow eine Vollbremsung machen, weil der Halter das Tier versuchte von den Gleisen zu holen. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe von Dalwitzhof ( Landkreis Rostock). Es wurden keine Personen verletzt und es entstand auch kein Sachschaden. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den Hundebesitzer.

Rinder ebenfalls auf den Gleisen

Es war allerdings nicht der einzige Vorfall in den vergangenen Tagen, dass sich Tiere im Gleisbett befanden. In der Nacht zu Montag meldete die Deutsche Bahn der Polizei, dass Rinder auf den Schienen bei Gragetopshof – ein Ortsteil der Gemeinde Papendorf – laufen. Die Züge mussten auf der Strecke langsamer fahren. Doch als die Polizisten die Rinder vertreiben wollten, waren diese bereits wieder auf die Weide zurückgegangen. Jedoch konnte ein defekter Weidezaun festgestellt werden, der zunächst notdürftig in der Nacht durch den Tierhalter wieder instand gesetzt wurde.

OZ