Rostock

Wenn Tofie Gassi geht, zieht er die Blicke auf sich: Der mopsfidele Dackelmischling ist auf einen Rollstuhl angewiesen, weil er seine Hinterläufe nicht richtig bewegen kann. Vom Handicap lässt sich der Vierbeiner nicht ausbremsen. Im Gegenteil. Der Rolli-Hund ist gern auf Achse. Nur eines fehlt dem süßen Fratz auf Rädern noch zum Glück: ein liebevolles Zuhause.

Damit sich bald ein Tierfreund findet, der Tofie ins Herz schließt, hat der Deutsche Tierschutzbund ihn zum Tierheimtier des Monats Oktober gekürt. Mit der Aktion werden angeschlossene Mitgliedsvereine unterstützt, Tierheimbewohner, die schon lange auf ihre Adoption warten, zu vermitteln. Zu diesen zählt der Verein „Klein’er Gnadenhof“ in Schwaan (Kreis Rostock). Seit einem Jahr lebt Tofie hier und hat bei seinen Betreuern längst den Ruf des Charmeurs weg.

Dackelmix ist fünf Jahre alt

„Tofie ist ein kleiner Sonnenschein und trotz seines Handicaps ein fröhlicher, neugieriger und vor allem aktiver Hund. Er flitzt gerne durch den Garten und spielt wie wild mit seinen Kuscheltieren“, erzählt Gnadenhof-Leiterin Christel Klein. Dabei hat der fünf Jahre alte Dackelmix in seinem Leben schon viel erlebt.

Seine ursprünglichen Besitzer wollten ihn nicht mehr. Als er schließlich auf dem Gnadenhof landet, wird schnell klar, dass gesundheitlich etwas nicht stimmt. Tofie hat Probleme beim Laufen. Zwei Wirbelsäulen-OPs und intensive Physiotherapie helfen nicht. Seitdem sitzt Tofie im Rollstuhl. Wenn er auf zwei Pfoten und zwei Rädern durch den Garten flitzt, sprüht er vor Lebensfreude. Der Wildfang hat auch eine sanfte Seite: Er sei sehr verschmust und anhänglich, beschreiben seine Betreuer. Seine Streicheleinheiten soll er auch weiterhin bekommen.

Ebenerdiges Zuhause gesucht

Die Tierschützer wünschen sich für Tofie ein ebenerdiges Zuhause ohne kleine Kinder und am liebsten mit einem Garten, in dem er herumtoben kann. Da in ihm ein dickköpfiger Dackel stecke, benötige er Menschen mit Hundeerfahrung, die ihn vor allem in Stresssituationen richtig lesen können. Dabei sei eine ruhige und konsequente Führung wichtig. Auf Druck durch Schreien oder Anbrüllen reagiert Tofie nämlich mit Beißen. Womöglich habe er in der Vergangenheit Gewalt erleben müssen. Behandelt man Tofie gut, ist er aber eine verschmuste Frohnatur.

Auch seine Behinderung bereite keine Probleme, sagt Christel Klein. „Der Rolli lässt sich sehr einfach anlegen und Tofie mag es, weil er weiß, dass es dann auf einen Spaziergang geht.“ Wer mit Tofie Gassi gehen und ihm ein Zuhause schenken möchte, kann sich an den Verein „Klein’er Gnadenhof“ wenden.

Kontakt: ☏ 03844/ 890540; info@kleiner-gnadenhof.de; www.kleiner-gnadenhof.de

Von Antje Bernstein