Rostock

Der Festival-Sommer in Mecklenburg-Vorpommern steuert mit dem Indian-Spirit-Open-Air (26. bis 30. August in Eldena bei Ludwigslust) und dem Immergut-Festival (26. bis zum 28. August) bei Neustrelitz aufs Finale zu. Nun steht der Messe-Herbst bevor. Wegen der Corona-Pandemie sind die Hallen und Messegelände im Land in den vergangenen Monaten weitgehend leer geblieben. Doch die Betreiber wollen wieder loslegen.

Mit dabei ist ein Geburtstagskind: die MeLa in Mühlengeez bei Güstrow. Die Messe rund um die Themen Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau feiert vom 16. bis 19. September ihr 30-jähriges Jubiläum. Üblicherweise zählt die MeLa mehr als 1000 Aussteller und rund 70 000 Besucher. Wie viele Besucher diesmal aufs Gelände dürfen, steht noch nicht fest. Sicher ist: Es gilt die 3G-Regelung. Besucher müssen also ihren Impf-, negativen Test- oder Genesungsnachweis mitbringen. Außerdem gelten die AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske). Zu den Attraktionen der Agrar-Fachausstellung gehört unter anderem Deutschlands größte Tierschau.

Robau in Rostock

Die Landesbaumesse Robau ist die erste Messe, die in diesem Jahr überhaupt in der Hansemesse Rostock stattfinden kann. Zeitgleich wird in der Halle die Begleitschau Wohnideen & Lifestyle ausgerichtet. Drei Tage lang – vom 24. bis 26. September – zeigen mehr als 200 Aussteller ihre Bau- und Einrichtungstrends. Hansemesse-Chef Andreas Markgraf rechnet mit insgesamt 10 000 bis 12 000 Besuchern. „Das Konzept ist genehmigt.“ Zugang haben negativ Getestete, Genesene sowie vollständig Geimpfte, die sich per Luca-App registrieren. „Es wird getrennte Ein- und Ausgänge geben.“ Die Laufwege zwischen den Messeständen seien vier Meter breit, damit der Mindestabstand eingehalten werden kann, erklärt Markgraf. Essen und Getränke werden nur im Foyer angeboten. Noch werden in der Hansemesse Spritzen statt Snacks ausgegeben. Ende dieser Woche wird das Impfzentrum, das sich seit rund acht Monaten in der Halle befindet, ausziehen.

Internationale Rassehundeschau in Rostock

Die größte Hundemesse Norddeutschlands war im Corona-Jahr 2020 eine der wenigen Hundeschauen, die in Deutschland überhaupt stattfinden konnten. In diesem Jahr werden 1800 Züchter am 16. und 17. Oktober ihre Vierbeiner in der Rostocker Hansemesse präsentieren. Zugleich laden gut 60 Aussteller mit den neusten Produkten für Hunde zum Shoppen ein. Damit sich trotz der insgesamt gut 15 000 erwarteten Besucher dabei niemand in die Quere kommt, setzen die Veranstalter auf „Auslauf“: Der Veranstaltungsbereich wird um rund 40 000 Quadratmeter im Freigelände erweitert. Auf der Tribüne an der Showarena gelten Sitzabstände. Andreas Markgraf ist überzeugt, dass sich Besucher an die Vorgaben halten, ohne dass wie im vergangenen Jahr ständig Hallendurchsagen nötig sind. „Abstand halten und Maske tragen – das ist ja mittlerweile gelebte Praxis. Außerdem haben wir im Gegensatz zu 2020 den Vorteil, dass durch die vielen Genesenen und Geimpften eine große Besuchergruppe problemlos auf das Gelände kann.“

Jobfactory in Rostock

Von A wie Anlagenmechaniker bis Z wie Zahntechnikerin: Mehr als 140 Unternehmen, Institutionen und Vereine präsentieren bei der Jobfactory in der Hansemesse 450 Ausbildungsplätze und Studiengänge. Gerade in Corona-Zeiten enorm wichtig, findet Andreas Markgraf. „Berufsorientierung darf in diesen schwierigen Zeiten nicht hinten runterfallen.“ Um kein unnötiges Risiko einzugehen, wurde die Messe um einen Monat verschoben und findet nun statt im September vom 22. bis 23. Oktober in der Hansemesse statt. Die Präsensveranstaltung sei für angehende Auszubildende und Studierende sehr wichtig, sagt Andreas Markgraf. Internet-Events seien keine Alternative. „Man sucht online keinen Beruf, den man bislang nicht kannte. Aber man kann ihn entdecken, wenn man über eine Messe geht.“

Spielidee in Rostock

Die Pläne für einen Publikumsmagneten sind noch vage: Die Spielidee – MVs größte Spielwiese für Puzzle-, Bastel-, Spiele- und Modellbaufans – steht für die Zeit vom 29. bis 31. Oktober im Hansemesse-Kalender. „Wir müssen aber abwarten, wie sich die Lage entwickelt und inwieweit wir mit Beschränkungen arbeiten müssen“, sagt Markgraf. Die Spielidee lebt von ihren Mitmachangeboten – problematisch, wenn es Abstandsregeln einzuhalten gilt. „Wenn wir aber die Highlights der Messe nicht aufbauen können, wird es schwer.“ Markgraf will sich bei Messen wie der Modell-Hobby-Spiel in Leipzig anschauen, wie andere Veranstalter das handhaben. „Dann sehen wir, wie wir die Spielidee umgesetzt kriegen.“

Gastro in Rostock

Die größte Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie in MV ist für den 14. bis 16. November in der Hansemesse geplant – als reine Präsensveranstaltung. Hybridkonzepte wie bei der Internorga, die im März 2021 teilweise online stattfand, hätten sich nicht bewährt, sagt Markgraf. In Rostock sollen Messegäste neben neuen Trends auch Leckerbissen bekommen: Bewirtung sei möglich, so die Betreiber ihre Stände coronakonform – etwa mit Abstandsbestuhlung – gestalten.

Wedding Bash in Rostock und Warnemünde

Alle, die sich trauen möchten, können sich in Warnemünde inspirieren lassen. Exklusive Hochzeitkleider und -deko, Torten und musikalische Leckerbissen bekommen Besucher am 17. Oktober im Kurhaus bei der Hochzeitsmesse Wedding Bash präsentiert. „Aktuell sind wir sehr zuversichtlich“, sagt Organisatorin Toni Greinert. Sie plant mit 30 Ausstellern und 300 Besuchern. „Natürlich erstellen wir auch ein sinnvolles Hygiene- und Durchführungskonzept. Alle sollen sich sicher und wohlfühlen.“ 

Tattoo-Convention in Schwerin

In der Landeshauptstadt geht der Herbst unter die Haut: Am 16. und 17. Oktober soll in der Sport- und Kongresshalle Schwerin die Tattoo-Convention stattfinden. Nationale und internationale Artists zeigen ihr Können. „Wir hoffen aufgrund der momentanen Situation zwischen 1000 bis 1500 Besucher pro Tag generieren zu können“, sagt Marco Dörr vom Veranstalter Workflow-Events. Ob dann die 2G- oder 3G-Regel gelte, sei noch nicht absehbar. Aktuell laufen die Vorbereitungen. Dörr: „Über das genaue Programm können wir leider auch noch keine Auskunft geben. Derzeit sind wir in der Ausstellerakquise.“

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eigenheim in Schwerin

Die Messe „Bauen & Sanieren – Eigenheim“, die vom 22. bis 24. Oktober in der Sport- und Kongresshalle Schwerin stattfindet, ist gut gebucht. „Die Flächen sind zu über 90 Prozent belegt“, sagt Arne Mengel, Geschäftsführer der Neue Messe GmbH. „Das Hygienekonzept ist in der Erarbeitung und wird in Abstimmung mit dem Schweriner Gesundheitsamt umgesetzt. Solange es die Verordnungen zulassen, werden wir allen Menschen den Zugang zur Messe gewähren. Messen mit den ausgefeilten Hygienekonzepten haben sich letztes Jahr im Herbst nicht als Pandemietreiber erwiesen.“ Es gebe in der Messebranche keinen bekannten Fall, dass sich jemand auf Messen angesteckt habe. „Auch unsere Schweriner Messe hatte im letzten Jahr trotz der rasant steigenden Fallzahlen keine Ansteckungen bei Ausstellern und Besuchern zu verzeichnen.“ In diesem Jahr plant der Veranstalter mit rund 5000 Besuchern – 300 mehr als im Vorjahr.

Lebensart in Burg Stargard

Trendige Accessoires, Antiquitäten, Pflanzen und Deko für Haus und Garten können Besucher vom 3. bis 5. September in Burg Stargard shoppen. Die älteste in Norddeutschland erhaltene Höhenburg ist zum zehnten Mal Schauplatz der Lebensart. Die Messe findet unter freiem Himmel statt. Aktuell gebe es keine Auflagen in Hinblick auf 3G oder 2G, sagt Franziska Koepp, Marketingsprecherin für das Event. „Es muss lediglich eine medizinische Mund- und Nasenmaske getragen werden, wenn der Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht eingehalten werden kann sowie in Servicesituationen und in den WC-Bereichen.“ Allerdings seien kurzfristige Änderungen möglich. Besucher sollten sich daher online auf der Lebensart-Homepage informieren.

Von Antje Bernstein