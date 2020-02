Ein weiterer Supermarkt wurde an diesem Standort abgelehnt. Deshalb greift ein Rostocker Unternehmer jetzt deutlich tiefer in die Tasche und plant an der Warnowallee in Lütten Klein ein Gebäude, das mehrere Zwecke vereint: Platz für Läden, Arztpraxen und Wohnungen für Senioren.