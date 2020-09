Rostock

Ob Mensch oder Hund – jeder hat doch irgendwie einen Knall. Gewohnheiten geben uns Sicherheit, auch wenn auf den ersten Blick kein eindeutiger Sinn zu erkennen ist. Als Hundebesitzer fragt man sich manchmal zurecht, was mit dem eigenen Vierbeiner nicht stimmt, wenn er lustige Geräusche oder Verrenkungen macht. Auch meine Hunde haben sich im Laufe der Zeit einige merkwürdige Angewohnheiten angeschafft, die sowohl lustig als auch unheimlich sind.

Obwohl Finn und Chewbacca so klein sind, fressen sie wie „Schweine“. Die Inhalte ihrer Näpfe landen nicht nur in ihren Mäulern, sondern auch auf dem Fußboden, in ihrem Fellkragen und im gesamten Gesicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber vor allem Chewbacca scheint es Spaß zu machen, sein Gesicht in sein Hundefutter reinzudrücken.

Hundefutter: Selbstgekocht aus Insekten

Teil seiner Essensroutine ist es, nach dem Essen mit dem Gesicht über den (meist frischgereinigten) Teppich zu schlittern, sich genüsslich hinzuwerfen und sein Maul am Stoff abzuputzen. Wer freut sich nicht über Hundefutter- und Insektenreste auf dem Teppich? Es handelt sich nämlich nicht um herkömmliches Hundefutter, sondern um selbstgekochtes Futter mit getrockneten Mehlwürmern. Wie und warum ich das tue, erzähle ich ein anderes Mal. Mittlerweile werte ich diese Angewohnheit jedoch als Zeichen der Zufriedenheit und putze weiter den Teppich.

Wälzaktionen nach dem Gassigehen

Wenn wir von unseren Spaziergängen kommen, gehen wir unseren ca. 15 Meter langen Hausflur entlang bis wir vor unserer Wohnungstür ankommen. Diese kurze Strecke reicht jedoch aus, um den Wahnsinn meiner Hunde zu erkennen. Die Gassirunde kann noch so ruhig und entspannt verlaufen sein, auf dieser 15-Meter-Strecke lassen sie all ihren Dämonen freien Lauf: Chewbacca rennt wie ein Irrer auf unsere Fußmatte zu und springt mit einem großen Satz drauf.

Durch den Schwung surft er einige Zentimeter mit und auf der Fußmatte, ehe er sich genüsslich raufwirft und sich für ca. 2 Minuten wälzt. Manchmal gehe ich dann einfach schon herein und ziehe meine Schuhe aus, bis er dann auch endlich fertig ist und in die Wohnung flitzt.

Merkwürdigen Verrenkungen

Finn hingegen rennt nur einen Teil der Strecke mit Chewbacca mit. Dann bleibt er meist abrupt stehen, um seine Hüfte seltsam und eifrig von links nach rechts zu beugen und in seine Schwanzhaare zu beißen. Hat er sein Hula-Tänzchen zwei-, dreimal aufgeführt, will er entweder spielen oder geht ruhig zur Haustür. Da Finns Schweif so lang ist, dass die Haare fast bis an sein Gesicht reichen, vermute ich, dass er in irgendeiner Art und Weise in diesen Momenten kurz mit sich selbst spielt und dabei die Kontrolle über seine Hüfte verliert.

Zu guter Letzt: Das „Unter-den-Rock-krabbeln“

Neben noch einigen anderen schrägen Angewohnheiten ist Finns „Unter-den-Rock-krabbeln“ eine der lustigsten wie auch gruseligsten Eigenarten. Trage ich einen weiten, luftigen Rock und setze mich auf den Boden zu den Jungs, kommt Finn immer sofort zu mir und krabbelt unter den herumliegenden Stoff meines Rockes.

Komischerweise darf ich ihn in diesem Moment nicht streicheln, denn wenn ich das tue, gibt er quengelige Laute von sich und beginnt zu spielen. Er legt sich also genüsslich unter meinen Rock bzw. an mein Bein und möchte dort am liebsten einschlafen. So werde ich von der Hundehalterin zur Schlafstelle umfunktioniert.

Von Denise Avellan