Mönchhagen

Der große Kerl kommt als Erster auf den Trainingsplatz bei Mönchhagen gefegt. Es scheint, als ob ihn das hinterm Zaun in den Himmel ragende und mit seinen Flügeln schlagende Windrad noch zusätzlich antreiben würde. Aber das braucht er gar nicht, der junge Labrador-Mix „Max“ hat genügend Energie für stundenlanges Toben in sich. So sieht ein verspielter Spring-ins-Feld aus. Einer, der seinen Menschen fordert.

Frauchen Bärbel Pleß-Lübbe aus Graal-Müritz weiß, wo es bei ihrem Vierbeiner hakt, in dem auch ein bisschen Golden Retriever stecken soll. „Er braucht noch Manieren“, sagt sie. Die soll „Max“ hier in der Trainingsgruppe von Hundetrainerin Heike Torkler aus Mönchhagen lernen. Das wird gelingen, ist Bärbel Pleß-Lübbe ganz sicher.

Anzeige

Hund und Mensch müssen lernen, einander zu verstehen

„Gemeinsam mit anderen Hunden soll ‚Max‘ lernen, sich mit Artgenossen zu vertragen – und auf seinen Menschen zu hören“, sagt Heike Torkler. Seit 2012 arbeitet sie mit Hunden, „das wollte ich schon immer tun“. Sie bilde aber auch Menschen aus.

Hundetrainerin Heike Torkler aus Mönchhagen mit ihrem Drawa-Mix (Deutsch Drahthaar-Deutsch Wachtel) „Lando“ (10). Quelle: BERNHARD SCHMIDTBAUER

Seit sie ihr Fernstudium in Hundepsychologie absolviert hat, ist sie fit für ihre Hunde-Halter-Hilfe. Im Vordergrund steht, wie man als Mensch das Wesen des Hundes verstehen kann. „Damit das Zusammenleben für beide Seiten Freude bringt, müssen Hund und Mensch lernen, sich zu verstehen, miteinander zu kommunizieren“, ist die Hundetrainerin überzeugt. Je besser diese Verständigung funktioniere, umso befriedigender werde die Gemeinsamkeit. Die richtige Erziehung sei genauso wichtig wie ausreichend Pflege, gutes Futter und eine liebevolle Hand.

Stationstraining bringt Talente der Vierbeiner an den Tag

Beim Training der Klienten hilft Platzhirsch „Lando“, ihr eigener Hund. Der zehnjährige Drawa, eine lustige Namensschöpfung für den Mix aus Deutsch Drahthaar und Deutsch Wachtel, ist die Ruhe in Person. Davon bringt er den Artgenossen auf dem Platz jede Menge bei. In Fahrt kommen kann er jedoch auch.

Für die Vierbeiner ist gerade „Crossdogging Light“ angesagt – möglichst ruhig und ohne Hatz: Bei einem Zirkeltraining müssen Hund und Mensch Aufgaben an einer Station lösen. Sind die Aufgaben bewältigt, geht’s zur nächsten Station – bis alle gemeistert wurden. „Den Hunden machen diese vielfältigen Übungen großen Spaß und ihre Menschen können an ihnen dabei bisher unbekannte Talente entdecken“, erklärt Heike Torkler.

„So ist es richtig, ja, jetzt haben wir es drauf“, ruft Alexandra Pullmann aus Graal-Müritz und herzt ihren Cockerspaniel „Toffie“ (16 Monate).

Alexandra Pullmann aus Graal-Müritz mit Cockerspaniel „Toffie“ (16 Monate) Quelle: BERNHARD SCHMIDTBAUER

Hunde lernen Gehorsam oder die Angst zu verlieren

Ein Ball liegt auf einem Kegel, ganz dicht vor der Hundeschnauze. Nach dem runden Spielzeug darf die aber nicht schnappen. Der kleine Rüde ist mit Spaß bei der Sache. „Ich möchte natürlich, dass mein Hund hier lernt, besser zu hören“, erklärt Alexandra Pullmann. Hundetraining heißt ja nicht nur Spielstunden, sondern auch Beschäftigung, Kontakte, Rat und Tat von der Trainerin. Angst jedenfalls hat „Toffie“ augenscheinlich nicht. Ohne Scheu geht er dazwischen, wenn die großen Hunde um ein Spielzeug rangeln und reißen.

All das soll auch „Lola“ (5), ein Mix aus Husky-Schäferhund und Alpenländischer Dachsbracke, können. Frauchen Karin Meining aus Ribnitz-Damgarten will hier auf dem Trainingsplatz vor allem eines erreichen: „‚Lola‘ soll ihre große Angst verlieren, vor allem gegenüber Menschen“, sagt sie. Zudem sei ihre Hündin ein richtiger Stubenhocker, sie bleibt am liebsten drinnen. Im gemeinsamen Spiel mit den anderen Hunden solle sie erleben, wie schön es an der frischen Luft sein kann.

„‚Max‘, nein, nicht den Ball!“, ruft da Bärbel Pleß-Lübbe. Aber das ist doch so schwer, scheint der Rüde mit einem Blick auszudrücken – und schnappt zu.

Karin Meining aus Ribnitz-Damgarten mit Husky-Schäferhund-Mix „Lola“ (5). Quelle: BERNHARD SCHMIDTBAUER

Zwischen Talenttraining und Spiel

Neben Crossdogging bietet Heike Torkler auch Gehorsamstraining („Obedience“) an, dazu reine Spielstunden, Grundkurse für Junghunde sowie die Ausbildung von Jagdhunden. „Ich habe jetzt guten Zulauf“, sagt sie. In den verschiedenen Kursen trainiere sie etwa 20 Hunde – und Menschen. „Das hört sich wenig an, soll aber so sein“, betont sie. Sie wollte nie mehr als eine kleine, aber feine Hundeschule führen.

Auf ein Mal kommt „Toby“ (1) quer über den Platz gelaufen. Der graugefleckte Schäferhund-Australian Sheppard-Mix tobt ausgelassen. Er und „Max“ zerren sich an einem strapazierfähigen Band hin und her. Talenttraining und Spiel gehen immer wieder ineinander über.

Die 5 Regeln eines guten Mensch-Wuff-Verhältnisses Das Zusammenleben von Mensch und Hund im eigenen Rudel kann so schön sein. Damit dies auch gelingt, sollte einiges beachtet werden. Hundetrainerin Heike Torkler aus Mönchhagen empfiehlt, sich nach diesen fünf Regeln zu richten. 1. Lass deinen Hund Hund sein, vermenschliche ihn nicht! 2. Schenke deinem Hund genügend Aufmerksamkeit! 3. Lass deinen Hund so oft wie möglich bei Dir sein! 4. Ernähre deinen Hund gesund und artgerecht! 5. Quatsch deinen Hund nicht voll! Informationen: Telefon: 038 202 / 308 26, 0170 / 200 80 17; http://www.hunde-halter-hilfe.de

Von Bernhard Schmidtbauer