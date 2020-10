Rostock

Die Tradition der Rostocker Hundemesse durfte auch in diesem Jahr fortgeführt werden – wenn auch unter verschärften Coronabedingungen. Wie zu erwarten, waren neben den alljährlich vertretenen Rassehunden auch Hunde aus privaten Haushalten an Ort und Stelle, um gemeinsam mit ihren Artgenossen um die Wette zu hecheln.

Glücklicherweise war die Veranstaltung in diesem Jahr vor allem auch für die Tiere entspannter, weil sowohl Indoor- als auch Outdoor-Bereich genutzt wurden. So konnten sich alle Teilnehmer auf einer großen Fläche verteilen.

Trotzdem frage ich mich, ob man aus dieser großen Hunde-Veranstaltung nicht zwei Events machen sollte – vor allem in Hinblick auf eine Zeit nach Corona.

Bilder von der Hunde-Messe in Rostock:

Hundemesse und Rasshunde-Ausstellung sollten getrennt stattfinden

Schon in den vergangenen Jahren habe ich oft darüber nachgedacht, warum dieses Event nicht zweigeteilt wird. Aufregung, Spannung und Neugier liegen spürbar in der Luft. In diesem Jahr war die Messe um einiges übersichtlicher, da die Stände weiter voneinander entfernt waren und auch die Wettkampfareale drinnen und draußen platziert wurden. Trotzdem fanden in der Hansemesse zwei Veranstaltungen gleichzeitig statt:

1. Die Hundemesse, auf der Hundeprodukte- und Dienstleistungen vorgestellt werden.

2. Die Rassehunde-Vorstellung, bei der Zuchthunde präsentiert, Wettkämpfe bestritten und Hundeshows angesehen werden können.

Die Hundeszene in Rostock ist in den vergangenen Jahren aufgeblüht. Hundeliebhaber wollen zu Hundeevents gehen, neue Trends und Produkte entdecken sowie den Austausch innerhalb der Community genießen. Warum also nicht splitten?

Es wird auch eine Zeit nach Corona geben

Nicht ohne Grund ist die Hundemesse in Rostock eines der größten Events des Jahres: 1751 Hunde, mehr als 60 Aussteller sowie ein buntes, lautes Showprogramm werden auf insgesamt 16 Stunden Ausstellungszeit gequetscht. Zwar verlief das Event in diesem Jahr deutlich ruhiger als in den Jahren zuvor, jedoch befürchte ich, dass man nach Corona wieder enger zusammenrücken wird. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag hat man die mehr Entspannung bei Hund und Halter wahrnehmen können.

Aber wie würde die Hundemesse ohne Restriktionen aussehen? Hundeprodukte, Futter, Trends, Züchter, Zuchthunde, Menschenmengen und Hundeshows sind nicht nur für uns Menschen anstrengend. Auch die dort teilnehmenden Zuchthunde stehen unter enormen Druck, auch wenn ihre Halter gut auf sie Acht geben. Von den privaten Hunden mal ganz zu schweigen.

Eine Trennung von Hundemesse und Rassehunde-Ausstellung?

Unter den Bedingungen, die dieses Jahr herrschten, konnten Hundemesse und Rassehunde-Ausstellung sehr gut gleichzeitig stattfinden und harmonieren. Wird die Ausbreitung des Events auf In- und Outdoor auch zukünftig bleiben? Ob eine Messe draußen stattfinden kann, ist sicherlich auch wetterabhängig.

Natürlich ist es leicht gesagt, aus der Hundemesse „einfach“ zwei Veranstaltungen zu machen. Da ich keinen Einblick in die Organisation dieses Events habe, möchte ich lediglich zum Nachdenken anregen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass eine Aufteilung auf zwei Wochenenden Vorteile mit sich bringt. Der Platz könnte dadurch noch besser für jedes einzelne Event genutzt werden. Die Züchter hätten mehr Platz für die artgerechte und entspannte Haltung ihrer Hunde. Sie könnten sich optimal auf ihre Wettkämpfe vorbereiten – ohne zusätzlichen „Messe-Lärm“. Außerdem wäre ihnen die ungeteilte Aufmerksamkeit ihrer Besucher gesichert.

Von Denise Avellan