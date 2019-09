Hundestrände rund um Warnemünde stehen in der Kritik

Rostock

Wer seinen Hund in Warnemünde mit an den Strand bringt, der muss Rücksicht nehmen. Denn die Vierbeiner sind während der Saison nur an ausgewiesenen Strandabschnitten erlaubt. Doch genau diese sind es, die regelmäßig für schlechte Laune bei Einheimischen und Touristen sorgen. Zu kurz, zu steinig und viel zu weit entfernt sollen sie sein.

Das finden auch Marcus und Nora Döhring. Seit vielen Jahren kommt das Paar ins Ostseebad. An ihrer Seite immer Schäferhündin Luna. Die Zeiten, in denen die Baden-Württemberger im Hochsommer angereist sind, seien längst vorbei. „Nach Möglichkeit sparen wir den Ansturm aus und kommen außerhalb der Saison. Dann können wir den Strand uneingeschränkt nutzen“, berichtet der 34-Jährige. Seiner Meinung nach sei der nächstgelegene Hundestrand viel zu weit vom Ortskern entfernt. „Und dazu nicht einmal sauber. Überall liegen Steine“, merkt er an.

Ein Strand, viele Bedürfnisse

Außerdem sei ihm aufgefallen, dass im Ostseebad nur an wenigen Stellen Tütenspender aufgestellt seien. „Ich finde, ein Urlaubsort sollte mehr auf die Bedürfnisse zahlender Kunden eingehen und Hundebesitzer zählen definitiv dazu.“ Die Tourismuszentrale hält gegen: „An allen Hundestränden stehen in der Saison Hundetoiletten und Beutelspender für die Gäste mit Vierbeinern zur Verfügung. Von Mai bis September werden die Aufsteller täglich bei der Strandreinigung mit Hundetüten versorgt und auch die Entsorgung durchgeführt.“ Zudem seien auf der Promenade ganzjährig Hundetütenspender inklusive entsprechenden Entsorgungsmöglichkeiten vorhanden. „Zu wenig“, findet aber Marcus Döhring.

Auf der Promenade stehen ganzjährig Hundetütenspender zur Verfügung. Quelle: Susanne Gidzinski

Gleichzeitig betont die Tourismuszentrale, dass der 17 Kilometer lange Strand ganzjährig Urlaubern, Tagesgästen und vor allem auch den Rostocker Einwohnern zur Verfügung stehe. „Dabei gilt es den vielfältigen Interessen aller Strandbesucher – von Wassersport, Mitführen von Hunden, Bekleidung am Strand, Drachensteigen bis hin zu Grillen oder Feuer am Strand – gleichermaßen gerecht zu werden.“ Die Vielfältigkeit werde außerordentlich befürwortet, könne allerdings nur im Einklang mit einem gegenseitig rücksichtsvollen Umgang untereinander gewährleistet werden.

Mehr Platz gewünscht

„Verglichen mit anderen Urlaubsorten an der Küste, ist Warnemünde nicht wirklich hundefreundlich“, findet Lukas Naatz. Vor wenigen Wochen sei er an der Nordsee gewesen, wo er sich mit seiner Labradorhündin deutlich willkommener gefühlt habe. „Auf Sylt kann man seinen Hund an den meisten Strandabschnitten mitführen – auch während der Saison“, sagt der Rostocker. Zudem gebe es dort seiner Meinung nach deutlich mehr Mülleimer und Tütchenspender. „Besonders schade finde ich, dass der Hundestrand in Diedrichshagen so kurz ist. Im Sommer ist er oftmals überlaufen, so dass viele Leute auf andere Strandabschnitte ausweichen“, berichtet Naatz. Er würde sich wünschen, dass zumindest der vorhandene Hundestrand verlängert werde. „Das würde so manche Probleme lösen.“

Dies sei nach Aussagen der Tourismuszentrale gar nicht so einfach. Denn: „Die Ausweisung weiterer Strandbereiche hinsichtlich eines Hundestrandes bedarf der Änderung der vorstehend genannten Satzung und damit einhergehend auch der Herbeiführung eines entsprechenden Bürgerschaftsbeschlusses.“

Ortsbeirat fordert Faktenprüfung

Auch im Ortsbeirat habe es schon Anfang des Jahres die Anregung gegeben, die Situation am Hundestrand zu überdenken, wie der Vorsitzende Alexander Prechtel ( CDU) bestätigt. Ob ein derartiger Bedarf tatsächlich besteht, mag er nicht beurteilen. „Es muss zunächst eine Prüfung der Fakten stattfinden. Erst dann können wir feststellen, ob es sich hierbei um ein echtes oder nur gefühltes Problem handelt“, meint Prechtel.

Dass für eine Änderung der Situation ein Bürgerschaftsbeschluss notwendig ist, sei klar. „Einer muss allerdings die Initiative ergreifen und einen entsprechenden Antrag stellen.“ Mehrfach habe der Ortsbeirat bei der Tourismuszentrale um eine Auskunft gebeten. Diese sei allerdings bislang ausgeblieben.

Was Hundehalter beachten müssen Von Oktober bis April ist das Mitführen von Hunden an allen Strandaufgängen erlaubt, wobei am Hauptstrand (Westmole bis Strandaufgang 21) Leinenzwang besteht. In der Hochsaison von Mai bis September können die Tiere nur an gesondert gekennzeichneten Strandabschnitten mitgenommen werden. Diedrichshagen: zwischen den Strandzugängen 32 und 33 sowie zwischen den Zugängen 36 und 37 Warnemünde: Strandzugang 14 (östliche und westliche Seite – etwa 20 Meter) Bei Anmietung eines Strandkorbes können Hunde mitgebracht werden. Die Tiere müssen angeleint sein und dürfen sich maximal zwei Meter vom Strandkorb entfernt aufhalten. Hohe Düne: zwischen den Strandzugängen 10, 11, 12 Blinden- und Therapiehunde, Begleithunde von Behinderten sowie Diensthunde von Behörden oder Rettungsdiensten sind von den Regelungen ausgenommen.

Von Susanne Gidzinski