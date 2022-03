Rostock

Sie hatten auf Antworten zu ihrer Zukunft gehofft – wurden aber am Ende enttäuscht: Eine Betriebsversammlung im Nordex-Rotorblattwerk in Rostock verlief nach OZ-Informationen erneut ohne konkretes Ergebnis. „Nordex bietet jetzt Bonus-Zahlungen, wenn alle Aufträge bis zum 30. Juni abgearbeitet werden. Aber Verhandlungen zu Abfindungen oder einem Sozialplan haben immer noch nicht stattgefunden“, sagte Stefan Schad, Geschäftsführer der Gewerkschaft IG Metall im Interview-Format OZ live.

Die Entscheidung, das Werk zu schließen, bezeichnet Schad als „Fehler“: „Die Entscheidung wurde vor dem Krieg gegen die Ukraine getroffen.“ Doch der habe die Lage komplett verändert. „Nordex macht 60 Prozent seines Umsatzes in Europa, will künftig aber in Asien produzieren.“ Schon vor der neuen Krise seien die Transportkosten allerdings explodiert. „Am Ende dürfte es für Nordex günstiger sein, hier zu produzieren.“

Die Belegschaft habe sich entschieden, gemeinsam mit der Gewerkschaft eine Perspektive für den Standort zu suchen: „Ob ein Konkurrent hier einsteigt oder hier etwas völlig anderes produziert wird – alles ist besser, als mit einer Abfindung zu gehen.“ Schad sagte auch, dass die Gewerkschaft „in Gesprächen“ mit Interessenten sei: „Die Lage in der Nähe des Hafens, die Hallen mit den großen Kränen und die Fachkräfte: Das ist für viele interessant.“

Die Gewerkschaft verzeichne aktuell viele Eintritte von Nordex-Mitarbeitern: „Die Schließung wird nicht lautlos über die Bühne gehen“, kündigte Schad an. Die IG Metall könne zum Beispiel Nordex zu Sozialtarifverhandlungen zwingen, auch Streiks will er nicht ausschließen.

Von Andreas Meyer