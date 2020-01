Rostock

Die Kammern in MV horten zu viele Überschüsse – diesen Vorwürfen geht zumindest die Rechtsaufsicht des Landes und der Bundesverband für freie Kammern (Bffk) nach. Auch der IHK zu Rostock wirft der BffK die Bildung einer „heimlichen, zweckfreien Rücklage“ vor. Die Bilanz weist Ende 2017 – dem bislang letzten Jahresabschluss – ein Geldvermögen in Höhe von 8,4 Millionen Euro aus.

Peter Volkmann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Kammer, verneint die Vorwürfe und spricht im OZ-Interview davon, dass wenn sich in den nächsten Jahren Spielräume für Beitragssenkungen ergeben, diese auch bei der Wirtschaftsplanung und der Beitragsfestsetzung durch die Vollversammlung berücksichtigt werden.

Wie hoch sind gegenwärtig die Rücklagen der IHK zu Rostock?

Zum 31. Dezember 2018 betrugen die Rücklagen der IHK zu Rostock insgesamt 5,2 Millionen Euro. Davon entfielen drei Millionen Euro auf die Ausgleichsrücklage, 1,7 Millionen Euro auf die Bauerhaltung, 40 000 Euro auf die IHK-Wahlen und 475 000 Euro auf das Thema Digitalisierung. Für das Wirtschaftsjahr 2019 liegen gegenwärtig noch keine abschließenden Zahlen vor, da das Jahr buchhalterisch noch nicht abgeschlossen ist.

Wozu dienen die Rücklagen?

Um Vorsorge zu treffen für in der Zukunft liegende Risiken, etwa für den Fall eines konjunkturellen Einbruchs, dem Werteverzehr der historischen Dienstgebäude oder von Schadensfällen sowie zur zweckgebunden Finanzierung künftiger Vorhaben. Damit verhält sich die IHK zu Rostock auf der Basis des vom Wirtschaftsministeriums MV genehmigten Finanzstatus wie jeder ordentliche Kaufmann. Insbesondere liegt eine unzulässige Vermögensbildung nicht vor.

Baut die IHK Rostock Rücklagen ab?

Wir haben im bundesweiten Vergleich bereits frühzeitig ab dem Jahr 2014 mit dem Abbau der Rücklagen begonnen und diese insgesamt um 4,9 Millionen Euro Rücklagen verringert. So wurde insbesondere die von der Rechtsprechung als kritisch angesehene Liquiditätsrücklage über mehrere Jahre durch Absenkung der IHK-Beiträge zum 31. Dezember 2018 auf null Euro zurückgeführt. Damit gehörte die IHK zu Rostock seinerzeit zu den Vorreitern der IHKs. Wenn andere IHKs nun Beitragssenkungen vornehmen, die im Zusammenhang mit einem Rücklagenabbau stehen, kann im IHK-Vergleich insofern ein Zerrbild entstehen.

Wann wurden die Beiträge das letzte Mal in welcher Höhe gesenkt?

Die IHK-Beiträge setzen sich aus Grundbeiträgen und Umlagen zusammen. Seit dem Jahr 2006 wurde der Umlagesatz von 0,32 Prozent des Gewerbeertrages um 41 Prozent gesenkt und lag im Beitragsjahr 2018 bei 0,19 Prozentpunkten. Im Jahr 2016 wurde die Grundbeitragsstruktur angepasst, was insgesamt zu einer dauerhaften Entlastung der Mitgliedsunternehmen von rund 400 000 Euro jährlich geführt hat. Zusätzlich zu dieser strukturellen Reduzierung der Beitragslast hat die IHK zu Rostock in den Beitragsjahren 2016 und 2017 eine 15-prozentige Beitragsreduzierung und damit in diesen Jahren eine weitere Erstattung an die IHK-zugehörigen Unternehmen mit einem Gesamtvolumen von 2,3 Millionen Euro vorgenommen.

Wie hoch sind die Beiträge gegenwärtig?

Seit dem Jahr 2018 hat die IHK sowohl die Grundbeiträge als auch die Umlage stabil gehalten. Der Mindestgrundbeitrag liegt unverändert bei jährlich 35 Euro. Der Umlagehebesatz beträgt weiterhin 0,19 Prozent des Gewerbeertrages. Rund 40 Prozent aller IHK-zugehörigen Unternehmen sind vom Beitrag zeitweilig per gesetzlicher Regelungen freigestellt. Insgesamt zahlen etwa 60 Prozent der IHK-zugehörigen Betriebe drei Euro pro Monat beziehungsweise keinen Beitrag. Der individuelle Beitrag ist abhängig von den betrieblichen Gewerbeerträgen, der Rechtsform und Betriebsgröße entsprechend der von der Vollversammlung beschlossenen Wirtschaftssatzung.

Sind weitere Beitragssenkungen geplant?

Die IHK wird grundsätzlich finanziert über Beiträge, Gebühren und Entgelte. Für die IHK gilt das Prinzip der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Im Rahmen der Wirtschaftsplanung werden die zur Finanzierung der Aufgabenerfüllung der IHK notwendigen Beiträge jährlich geprüft und von den gewählten Unternehmensvertretern in der Vollversammlung beschlossen und damit festgesetzt. Das Beitragsaufkommen folgt der wirtschaftlichen Entwicklung im IHK-Bezirk. Soweit in den nächsten Jahren Spielräume für Beitragssenkungen ersichtlich werden, wird dies bei der Wirtschaftsplanung und der Beitragsfestsetzung durch die Vollversammlung berücksichtigt.

