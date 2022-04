Da haben die Kinderaugen geleuchtet: Schulen in MV begrüßen neue Mitschüler aus dem Osten – auch die Rostocker Türmchenschule. Worauf sich die Kinder aus der Ukraine am meisten freuen und wie sie nun Deutsch lernen werden.

Am Donnerstag wurden in der Türmchenschule in Rostock mehrere ukrainische Schüler an der Schule begrüßt (v. l.): Oksana Sobol (34), Vladislav Sobol (9), Yaroslava Matasai (10), Amina Aloeva (10), Zakhar Lytvyn (10), Yaroslav Lytvyn (6), Zoriana Lytvyn (36) und Nikita Gadiaev (9) Quelle: Martin Börner