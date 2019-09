Ideen auf Bierdeckeln: Was Rostocker im Stadthafen wollen

Rostock

Der Wunsch ist groß und passt doch problemlos auf einen Bierdeckel: Rostocks Stadthafen soll ein lebendiges Naherholungsgebiet für alle Generationen werden. Was die Hansestädte konkret am Warnowufer vermissen und was sie dort keinesfalls wollen, hat Sascha Hofmann diesen Sommer per Pappuntersetzer ergründet.

Die hat er seinen Gästen zu Bier und Brause serviert – im Rost Dock, dem Freiluft-Lokal, das er mit Samuel Drews betreibt. Rund 250 Kärtchen mit kurzen Fragen sind mittlerweile ausgefüllt. Quintessenz: Ob Teenie oder Senior, Single oder Familie – die Wünsche sind gar nicht so verschieden.

„Alle wollen mehr Grün als Gegengewicht zur hochverdichteten Innenstadt“, sagt Sascha Hofmann. Für ihn nachvollziehbar. „Bäume schlucken den Straßenlärm, spenden Schatten und haben auch einen psychologischen Effekt: Sie rufen positive Gefühle hervor.“

Grün und gut erreichbar

Gleichzeitig kämen Einwohner entfernterer Stadtteile nur dann in den Stadthafen, wenn dieser bequem zu erreichen sei, erklärt Hofmann. „Bislang sind viele dafür auf’s Auto angewiesen, brauchen also Parkplätze.“ Das müsse berücksichtigt werden. Denn: „Wir haben bereits ein Problem mit gesellschaftlicher Spaltung. Im Sinne einer sozial gerechten Stadt darf man aber niemanden ausschließen.“ Grün und gut erreichbar – das könne gelingen. Zum Beispiel mit einer Bushaltestelle im Stadthafen, pendelnden E-Fähren auf der Warnow und „Dingen, die man sich ins Auto schmeißen würde, hier vor Ort“. Fahrräder zum Ausleihen oder ein fester Grillplatz wären ein Anfang.

Multifunktionsmöbel für alle Generationen

Was fehlt noch im Haedge- und Christinenhafen? Laut Bierdeckelnotizen Mülleimer und Sitzgelegenheiten. Letztere dürften ruhig multifunktional sein. Moderne Stadtmöbellandschaften zum Beispiel, die sich temporär auf- und abbauen und je nach Bedarf als Ruheplatz oder Skaterparcours nutzen lassen, wären ein guter Beitrag zu einem generationsübergreifenden Miteinander, findet Sascha Hofmann. Was die Bierdeckel-Beschrifter hingegen nicht wollen, ist ein Anleger für Minikreuzfahrtschiffe.

Egal, welchen Wunsch man hegt, wichtig sei, sich mit konstruktiven Ideen einzubringen und Impulse zu geben, bevor Politik und Stadtplaner beschließen, was am Ende keiner haben will, sagt Sascha Hofmann. „Nur gemeinsam und auf Augenhöhe können wir die Stadt im Interesse vieler lebenswert gestalten.“ Die Ergebnisse seiner Umfrage stellt er demnächst dem Ortsbeirat Stadtmitte vor. Anschließend sollen die Bierdeckel an Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen gehen.

Von Antje Bernstein