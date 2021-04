Rostock

Dieses Line-up kann sich hören und sehen lassen: Nachdem erst vor wenigen Tagen bekannt wurde, dass Popsänger Álvaro Soler am 14. August im Iga-Park Rostock auftreten will, kündigen nun die nächsten Top-Stars ihr Kommen an, um nach langem Corona-Lockdown live und unter freiem Himmel für ihre Fans zu spielen.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Picknick-Konzerte“ holt die Veranstaltungsagentur Kulturbotschafter Events diesen Sommer Chartstürmer an die Warnow. Den Auftakt macht Singer-Songwriter Clueso am 17. Juli. 2016 hat der Erfurter Musiker einen „Neuanfang“ gewagt.

Seitdem hat er zwei Nummer-1-Alben rausgebracht und eine ausverkaufte Hallentour mit über 100 000 Zuschauern gespielt. 2020 trat Clueso mit Songs, wie etwa „Tanzen“, „Flugmodus“ oder dem Capital-Bra-Feature „Andere Welt“, in eine neue Schaffensphase ein.

Clueso Quelle: Monika Skolimowska

Eine Woche nach Clueso tritt Olli Schulz auf

Eine Woche nach Clueso, am 23. Juli, entert Olli Schulz die Iga-Park-Bühne. Das Multitalent ist vielen als Sidekick von Joko und Klaas in deren Fernsehsendungen, wie „Circus HalliGalli“, oder durch seinen Podcast „Fest & flauschig“ mit Satiriker Jan Böhmermann bekannt. In Rostock zeigt der Singer-Songwriter, was er musikalisch draufhat.

Olli Schulz, Sänger und Entertainer Quelle: Daniel Bockwoldt

Bosse präsentiert aktuellen Song „Der letzte Tanz“

Am 30. Juli wird Musik gefeiert, als wär’s „Der letzte Tanz“. So lautet der neue Song aus der Feder von Axel Bosse. Und frei nach dem Motto will der Sänger seine Fans daran erinnern, die Schönheit der wichtigen Augenblicke festzuhalten, statt sie einfach vorbeiziehen zu lassen. Sein Konzert im Iga-Park dürfte für das Publikum nach langem Live-Konzert-Entzug tatsächlich unvergesslich werden.

Axel Bosse Quelle: Hauke-Christian Dittrich

Giant Rooks treten Mitte August auf

Am 13. August kommt eine Band in den Iga-Park, die in pandemie-freien Zeiten Konzerthallen in Rom, Paris und Manchester füllt: Giant Rooks. Die Indie-Pop-Band aus Hamm ist seit ihrer Gründung 2014 international unterwegs und startete 2020 mit ihrem Debütalbum „Rookery“ richtig durch. Die fünf Jungs haben bereits mehrere Musikpreise abgeräumt. In Rostock wollen sie zeigen, dass das durchaus verdient ist.

Giant Rooks Quelle: Joseph Kadow

Jedes dieser vier Konzerte soll 20 Uhr beginnen, Einlass ist zwei Stunden vorher. Tickets sind ab dem 9. April bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online auf www.picknick-konzerte.de erhältlich. Der Vorverkauf für Álvaro Soler läuft bereits.

Die Eintrittspreise auf einen Blick:

Clueso (17.7.2021): 53,20€ (inkl. Gebühren)

Olli Schulz (23.7.2021): 44,40€ (inkl. Gebühren)

Bosse (30.7.2021): 52,00€ (inkl. Gebühren)

Giant Rooks (13.8.2021): 47,70€ (inkl. Gebühren)

Álvaro Soler (14.8.2021): 49,90€ (inkl. Gebühren)

Die Veranstaltungsreihe „Picknick-Konzerte“ findet neben Rostock in weiteren deutschen Städten, wie Berlin und Dresden, statt. Die Events vereinen Open-Air-Konzertfeeling mit gemütlichem Picknick im Grünen.

Im Detal bedeutet das: Shows unter freiem Himmel und im Grünen statt. Besucherinnen und Besucher machen es sich auf Picknick-Decken gemütlich und können so coronakonform Abstände einhalten. Statt Catering gibt es Selbstverpflegung: Jeder darf sich Snacks und Getränke von zu Hause mitbringen.

Von Antje Bernstein