Rostock

Livemusik-Fans dürfen hoffen: Auch wenn aktuell die Corona-Zahlen in Rostock steigen, ist der Konzertsommer noch nicht verloren. Im Gegenteil. Im Iga-Park sollen demnächst wieder Sänger und Sängerinnen sowie Bands auf der Bühne stehen. Allerdings nicht so bald wie erhofft: Bis auf den Auftritt von Comedian Markus Krebs (1.5.) wurden alle Konzerte und Veranstaltungen im Mai abgesagt. Dafür kündigen nun vier Top-Acts ihr Kommen an.

Nachdem gerade erst bekanntgegeben wurde, dass Popsänger und „The Voice Kids“-Coach Álvaro Soler am 14. August die Parkbühne entert und im Rahmen der Eventreihe „Picknick-Konzerte“ ein Open Air spielt, stehen nun die nächsten Termine fest: Am 17. Juli kommt Singer-Songwriter Clueso nach Rostock. Eine Woche später (23.7.) tritt Olli Schulz auf, gefolgt von Axel Bosse am 30. Juli und der Indiepop-Band Giant Rooks am 13. August. Der Ticketverkauf beginnt bereits am Freitag, den 9. April.

Shows unter freiem Himmel

Das Staraufgebot ist erst der Anfang, weitere Top-Acts werden folgen, kündigt Frank Berger von „Kulturbotschafter Events“ an. Die Veranstaltungsagentur holt Musikgrößen an die Warnow, damit sie hier diesen Sommer live Picknick-Konzerte spielen. Die Open Airs finden neben Rostock in vielen weiteren deutschen Städten wie Berlin und Dresden statt und vereinen Konzertfeeling mit Picknick.

Im Detail heißt das: Shows finden unter freiem Himmel und im Grünen statt. Besucherinnen und Besucher machen es sich auf Decken gemütlich und können so coronakonforme Abstände einhalten. Statt Catering gibt es Selbstverpflegung: Jeder darf sich Snacks und Getränke von zu Hause mitbringen.

Die neuen Konzerttermine dürften Musik in den Ohren vieler Fans sein, auch Rimbert Schickling hört sie gern. Zumal der Iga-Park-Veranstaltungsleiter aktuell viele schlechte Nachrichten bekommen hat: Absagen. „Den Mai haben wir bis auf den Auftritt von Markus Krebs komplett leergeräumt. Angesichts der Pandemie-Entwicklung glaubt keiner mehr daran, dass in dem Monat was stattfinden kann.“

Mau-Club plant Hidden Events

Gerade erst hat der Mau-Club die für Mai geplanten zehn Liveshows unterschiedlichster Musikgenres canceln müssen. Die Konzerte von Joel Brandenstein, Subbotnik und Michael Schulte sind ersatzlos abgesagt, teilt Booker Thomas Fanter in den sozialen Netzwerken mit. die Auftritte von Mr. Hurley & die Pulveraffen und Forced to Mode wurden auf den 22. April 2022 beziehungsweise 10. Dezember 2022 verschoben und sollen dann im Mau-Club stattfinden.

Der Nachholtermin für Das Lumpenpack steht noch aus. Die restlichen Konzerte von Tocotronic, Antilopenang, Bukahara und Mia sollen beim fünftägigen Festival „X & Pop“ stattfinden. Das Besondere: Dabei handelt es sich um Hidden Events – Konzerte, deren Datum und Location zunächst noch nicht feststehen.

So wollen Veranstalter sich und den Fans weitere coronabedingte Absagen ersparen. Tickets für die ursprünglich im Iga-Park geplanten Events behalten ihre Gültigkeit. Wer das nicht möchte, kann an bekannten Vorverkaufsstellen sein Geld zurückbekommen.

Livekonzerte mit Luca-App und Corona-Test

„Es ist gerade extrem viel Bewegung im Kalender“, sagt Rimbert Schickling. Noch vor wenigen Monaten sei er überzeugt gewesen, dass die Konzertsaison im Iga-Park im Frühling 2021 starten kann. Daraus wird nichts. „Das Gros der Veranstaltungsagenturen denkt aber nach wie vor optimistisch und hält an Terminen fest, so lange es geht.“ Die Branche hofft auf den Sommer. Dann wollen Stars wie Roland Kaiser, Vicky Leandros, Katie Melua und Sarah Connor auf der Parkbühne auftreten.

Damit das gelingt, wird das Hygienekonzept aus dem vergangenen Jahr reaktiviert und erweitert: Konzerte sollen mit Bestuhlung stattfinden, zunächst vor maximal 1000 Fans, bis die Corona-Politik ein größeres Publikum erlaubt. Zudem müssen sich Besucherinnen und Besucher per Luca-App registrieren und einen negativen Corona-Test vorweisen. Die Tests könnten im Iga-Park stattfinden. „Wir sind noch in Gesprächen mit den Behörden“, sagt Schickling.

Mehr Top-Acts denn je wollen in Rostock spielen

Der Iga-Park ist gefragt: Während die Saison 2020 noch nicht mal angelaufen ist, buchen Agenturen bereits Konzerttermine für die kommenden zwei Jahre. Und immer öfter melden sich namhafte Künstlerinnen und Künstler. „Es werden große Acts zu uns kommen, die in der Fülle noch nie in Rostock zu erleben waren“, sagt Schickling. Die Musikbranche sei extrem unter Druck, bestätigt Tim Seemann von Kulturbotschafter Events.

Konzerte und Events im Iga-Park Picknick-Konzerte Tickets gibt es an bekannten Vorverkaufsstellen und auf www.picknick-konzerte.de. Weitere Events im Iga-Park: Alle Termine unter Vorbehalt.

Hatten bislang vor allem Kleinkünstler und -künstlerinnen mit Folgen der Pandemie wie Auftrittsverboten zu kämpfen, bekämen nun auch immer mehr Top-Acts die Krise zu spüren. Gagen bleiben aus, große Crews müssen trotzdem bezahlt werden. „Sie wollen und müssen spielen.“ Der Iga-Park will ihnen und allen Livemusik-Fans die passende Bühne bieten.

Auch wenn alle für 2021 im Kalender stehenden Termine unter Vorbehalt sind: Rimbert Schickling hofft, dass möglichst viele trotz Corona stattfinden können. „Aber alle unsere Pläne sind eine Mischung aus Idee, Wunsch und Hoffnung.“

Von Antje Bernstein