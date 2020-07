Rostock

Auch fast zwei Wochen nach dem schweren Unfall in der Rostocker Ikea-Filiale sind noch viele Fragen offen. An jenem Dienstagnachmittag – so berichtet es die Mutter – ist eine Trennwand auf ein zweijähriges Mädchen gefallen. Dieses brach sich dabei den Oberschenkelknochen und musste in der Kinderklinik operiert werden.

Doch wie kam es zu dem Vorfall? Hat das größte Möbelhaus des Landes seine Verkehrssicherungspflicht verletzt? Wäre das Unglück sogar vermeidbar gewesen?

Ikea hat Trennwand entfernt

Noch vor wenigen Tagen beteuerte das Unternehmen gegenüber der OZ, dass die Trennwand „sehr sorgfältig gegen ein Kippen gesichert war.“ Laut der Eltern des Kindes sei der sogenannte Paravent allerdings nicht befestigt gewesen. Erst nachdem sie den Vorfall meldeten, soll das Möbelhaus entsprechende Vorkehrungen getroffen haben. „Als mein Lebensgefährte Anfang dieser Woche noch einmal hingefahren ist, um zu prüfen, ob sich etwas getan hat, war die Wand mit Seilen festgemacht worden“, meint Christine Waubke (34). Nun aber ist sie verschwunden. Gab es doch Sicherheitsbedenken?

An dieser Stelle stand die Trennwand. Nach dem Unfall wurde sie entfernt. Quelle: OZ

Laut Ikea sei dies ein gängiges Verfahren: „Sobald wir Meldung über eine potenzielle Gefahrenquelle in unseren Einrichtungshäusern erhalten, beseitigen wir diese schnellstmöglich als reine Vorsichtsmaßnahme“, erklärt eine Unternehmenssprecherin. Zeitgleich werden Prüfungen und Ermittlungen zu einem Vorfall gestartet – dabei handle es sich um unser übliches und standardisiertes Prozedere. Selbiges sei auch in diesem Fall passiert. „Selbstverständlich haben wir die Sicherung der Paravents vor dem Abbau dokumentiert.“

Mädchen erholt sich langsam

Die Eltern des zweijährigen Mädchens haben die Unfallstelle ebenfalls mit Bildern dokumentiert. Auch eine Zeugin hat sich auf einen Aufruf hin gemeldet. Sie konnte den Vorfall von der Kundeninformation aus beobachten und hat das Gesehene schriftlich festgehalten.

Der kleinen Charlotte geht es den Umständen entsprechend wieder besser, teilt ihre Mutter mit. „Es ist für sie eine große Umstellung, dass sie sich kaum bewegen darf und ihr Bein schonen muss. Aber immerhin hat sie diese Nacht das erste Mal seit dem Vorfall wieder durchgeschlafen.“

Vom Möbelhaus habe die Familie bislang lediglich zwei Briefe bekommen mit der Bitte, den Unfallhergang noch einmal zu schildern und Arztberichte einzureichen. Einen persönlichen Kontakt oder ein Wort des Bedauerns am Telefon habe es seitens Ikea bisher nicht gegeben, sagt Charlottes Mutter.

Von Susanne Gidzinski