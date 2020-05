Ikea in Rostock öffnet am Montag wieder: Darauf müssen sich die Kunden einstellen

Rostock

Endlich wieder Billy-Regale, Teelichter und Köttbullar: Da das Land Mecklenburg-Vorpommern die Flächenbeschränkung für Warenhäuser, Technikmärkte und andere große Geschäfte in der Corona-Krise aufgehoben hat, eröffnet auch die Ikea-Filiale in Rostock wieder. Wie der schwedische Möbelriese am Sonnabend bekannt gab, soll der Markt im Stadtteil Schutow ab Montag, 4. Mai, wieder öffnen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Kunden wieder begrüßen dürfen. Bei all unseren Vorbereitungen geht Sicherheit vor Schnelligkeit. Deshalb haben wir für alle Eröffnungen ein umfassendes Sicherheits- und Hygienekonzept entwickelt. Die darin festgelegten Maßnahmen haben sich bereits in Nordrhein-Westfalen bewährt, wo elf unserer Einrichtungshäuser seit dem 22. April wieder geöffnet sind“, sagt Dennis Balslev, Geschäftsführer Ikea Deutschland.

Es gelten weitestgehend die regulären Öffnungszeiten

Was bedeutet das genau? Der Zutritt zum Einrichtungshaus wird so gesteuert, dass sich maximal eine Person pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche im Einrichtungshaus aufhält. Auf diese Weise lässt sich ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern in allen Bereichen gewährleisten. Außerdem werden die Besucher mit Hausdurchsagen und einer deutlich sichtbaren Kommunikation vor, am und im Einrichtungshaus auf die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln aufmerksam gemacht.

Um Warteschlangen zu vermeiden und den Kundenstrom zu entzerren, gelten weitestgehend die bisherigen, regulären Öffnungszeiten – über einzelne lokale Abweichungen informiert Ikea auf der Website. Ikea bittet aber darum, insbesondere die ersten Tage zurückhaltend zu nutzen und alleine oder mit maximal einer Begleitperson zu kommen. Die neu eingeführte Maskenpflicht gilt dabei auch für den Besuch im Einrichtungshaus.

Kundenrestaurant und Småland bleiben geschlossen

Um die Mitarbeiter zu schützen, werden außerdem an den Beratungsständen, Kassen und Tresen Plexiglasscheiben installiert. Außerdem werden sie mit Mundschutz und Handschuhen ausgestattet und mit Desinfektionsmittel versorgt. Das Kundenrestaurant, Bistro, Småland sowie alle Spielbereiche bleiben allerdings bis auf Weiteres geschlossen.

Der Ingka Konzern und Ikea Deutschland Der Ingka Konzern (Ingka Holding B.V. und ihre kontrollierten Einheiten) ist einer von 11 unterschiedlichen Konzernen, der Ikea-Verkaufskanäle unter dem Franchise-Abkommen mit Inter Ikea Systems B.V. besitzt. Er ist der weltweit größte Einrichtungseinzelhändler und betreibt 374 Einrichtungshäuser in 30 Ländern. Im Geschäftsjahr 2019 besuchten insgesamt 839 Millionen Menschen die Ikea-Einrichtungshäuser und 2,6 Milliarden Menschen informierten sich auf unserer Website www.ikea.com. Seit 1974 ist Ikea in Deutschland vertreten, aktuell betreiben wir Ikea-Einrichtungshäuser an 53 Standorten. In Deutschland sind rund 19 850 Mitarbeiter beschäftigt.

Für Produktrückgaben und die Einlösung von Aktionskarten schafft Ikea kulante Regelungen. „Wir sind uns bewusst, dass viele Kunden durch die Schließung der Ikea-Einrichtungshäuser unsere Services vor Ort nicht wie gewohnt nutzen konnten. Dennoch möchten wir darum bitten, im Fall von Rückgaben oder Reklamationen noch einige Zeit zu warten“, so Dennis Balslev.

Auch der Online-Einkauf ist weiterhin über die Ikea-Website möglich. Kunden können sich ihre Ware nach Hause liefern lassen oder Click & Collect nutzen und so ihre bestellten Produkte persönlich am Einrichtungshaus abholen – dieser Service ist in Deutschland wieder flächendeckend verfügbar.

