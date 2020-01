Illegale Bauern-Proteste: Polizei ermittelt gegen 80 Landwirte aus MV

Stralsund/Neubrandenburg

Weil sie gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung Front gemacht haben, droht knapp 80 Bauern aus MV nun juristischer Ärger: Polizei und Ordnungsbehörden im Land ermitteln gegen die Landwirte, weil sie bei Protesten Mitte Dezember gegen das Versammlungsgesetz verstoßen haben. Und das kann mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe geahndet werden.

Konkret geht es um Vorfälle Mitte Dezember: Damals hatten in Berlin Tausende Landwirte gegen immer neue Auflagen demonstriert. Auch in MV beteiligten sich Landwirte an den Aktionen – allerdings ohne Genehmigung. Denn in Deutschland sind Demonstrationen zwar jederzeit erlaubt und statthaft, sie müssen in der Regel aber zuvor angemeldet werden. „Das haben etliche Landwirte jedoch nicht getan“, sagt Claudia Tupeit, Sprecherin des Polizeipräsidiums in Neubrandenburg.

Bauern auf dem Weg zum Protest nach Berlin :

Zur Galerie Die Landwirte fuhren durch die Nacht nach Berlin

Verstöße in Stralsund und Neubrandenburg

In Neubrandenburg etwa legten Landwirte mit ihren Traktoren den Verkehr auf dem Friedrich-Engels-Ring, der wichtigsten Verkehrsader der Stadt lahm. „Die Landwirte hätten das anmelden müssen. Dann hätten sie eine Genehmigung und gegebenenfalls Auflagen bekommen“, so Tupeit. Polizisten notierten die Kennzeichen von insgesamt 39 Traktoren im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und meldeten sie an die zuständigen Ordnungsbehörden weiter. „Dort wird nun entschieden, ob das ein Verstoß nach Paragraf 26 Versammlungsgesetz war und wenn ja, wie er geahndet wird.“

Im Landkreis Vorpommern-Rügen erstattete die Polizei selbst von Amts wegen Anzeigen gegen 36 Landwirte. Sie hatten sich in Stralsund getroffen. „Keiner der Landwirte gab sich als Versammlungsleiter zu erkennen. Aber ohne Leiter auch keine Versammlung“, heißt es von der Polizei. Auch das Polizeipräsidium in Rostock ermittelt: Behördensprecherin Stefanie Busch bestätigte, dass die Beamten in drei Fällen ermitteln.

Neue Proteste am Freitag

Für Freitag haben die Landwirte in MV neue Proteste angekündigt: Wie die Initiative „Land schafft Verbindung“ mitteilte, soll es Korsos auf vier Strecken im Nordosten geben. Landmaschinen sollen zwischen Schwerin und Wismar, Rostock und Teterow, Greifswald und Stralsund sowie zwischen Neubrandenburg und Neustrelitz rollen. Damit wollen die Bauern weiter auf die Situation der regionalen Landwirtschaft aufmerksam machen.

Bilder von Bauernprotesten in Rostock:

Zur Galerie Fast doppelt so viele Fahrzeuge wie gedacht

Mehr zum Thema:

Neue Treckerkorsos in MV: Auf diesen Strecken protestieren am Freitag die Bauern

Landwirte reden mit Rostockern: „Würde drei Euro für den Liter Milch zahlen“

Darum protestierten Grimmener Landwirte am Pommerndreieck

Von Andreas Meyer