Warnemünde

Die Unternehmer am Strand von Warnemünde hoffen auf Gnade vor Recht. Doch Landwirtschaftsminister Till Backhaus stellt klar: Seine Ämter werden nicht weiter dabei zusehen, wie die Hanse- und Universitätsstadt Rostock weiter illegale Bauten am Warnemünder Strand duldet. Daher wird die bekannte Strandoase Treichel, so wie sie seit 2018 besteht, in diesem Jahr keine Genehmigung erhalten.

Etwas verwaist wirkt die bereits errichtete Bodenplatte am Warnemünder Strand. Unternehmer Matthias Treichel hatte Anfang März begonnen, seine Strandoase mit Pavillon und Terrasse in direkter Ostseenähe zu errichten. Doch mitten im Aufbauprozess wird er gestoppt: Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (Stalu) fordert eine Baugenehmigung, die der Unternehmer nicht vorlegen kann, da es am Strand von Warnemünde noch immer keinen B-Plan gibt. „Ich habe 2010 bereits mal einen Antrag gestellt, doch dieser wurde gar nicht bearbeitet“, sagt Treichel.

Verwaltungsgebühren und Abbauantrag

Für die Stilllegung des Aufbaus habe Treichel 1000 Euro Verwaltungsgebühr zahlen müssen. Die bereits errichtete Bodenplatte darf er im Moment aber auch nicht abbauen. „Denn dafür müsste ich wieder einen Antrag stellen und abermals bezahlen.“

Im März wurde bereits begonnen, die Strandoase am Warnemünder Strand zu errichten. Auf Anordnung des Stalu musste der Unternehmer den Aufbau aber unterbrechen. Quelle: Ove Arscholl

Jahrelang wurden die Geschäfte in direkter Meernähe geduldet. Im Rahmen einer Vereinbarung über saisonverlängernde Maßnahmen durfte Treichel seine Oase nach eigenen Angaben auch bereits im März errichten. Nur in diesem Jahr soll Schluss sein mit dem Schwarzbau.

Backhaus kritisiert Rostock

Am Montag erklärte Landwirtschaftsminister Till Backhaus das Vorgehen seiner Behörde und kritisiert dabei die Hanse- und Universitätsstadt scharf: „Seit zehn Jahren akzeptieren die Verwaltung und allen voran der hiesige Bau- und Umweltsenator illegale Zustände am Strand. Alle gucken weg und das werden wir so nicht länger dulden.“ Es gehe um sicherheitsrelevante Fragen, denn dem Stalu lägen weder Informationen über die statische Sicherheit, den Brandschutz, den Naturschutz noch über die Zu- und Ableitung von Brauch- und Abwasser für die Strandoase vor.

Es gehe in der Debatte zwar nicht nur um den großen Treichel-Bau, jedoch habe sich dieser wie kein anderes Bauwerk am Warnemünder Strand entwickelt – von einer Strandkorbvermietung zu einer Gastronomie. „Wir haben immer eine Grundversorgung am Warnemünder Strand geduldet, aber die Strandoase von Herrn Treichel geht mittlerweile weit darüber hinaus“, sagt Ines Liefken, Leiterin des Stalu Mittleres Mecklenburg.

Stalu hätte schon früher konsequenter handeln sollen

Seit 2018 besteht die Strandoase in ihrer heutigen Form – „mit einer Grundfläche von 300 Quadratmetern und Platz für etwa 150 Menschen im Innenraum.“ Mehrfach habe das Stalu die Rostocker Bau- und Umweltbehörde seither schriftlich darauf hingewiesen, dass die Errichtung eines solchen Baus ohne Genehmigung nicht länger geduldet werden dürfe. Eine Reaktion sei jedoch ausgeblieben.

Zuletzt hätte sowohl den Unternehmer als auch die Hansestadt im Februar dieses Jahres ein Schreiben erreicht, das den Standpunkt des Stalu deutlich macht. „Und dennoch mussten wir sehen, wie im März wieder begonnen wurde, die Oase zu errichten“, sagt Liefken. Dass es nun so scheinbar kurzfristig zu dem Baustopp gekommen ist, sei tragisch. Die Leiterin gesteht, dass man bereits 2018 konsequenter hätte handeln sollen.

Grundlage: Zwölf-Stunden-Regel

Doch wie gestaltet sich die Bewirtschaftung im Angesicht der aktuellen Situation? Das Stalu fordert, dass – so lange die Hanse- und Universitätsstadt Rostock keinen Bebauungsplan für den Strand vorweisen kann – Bauwerke innerhalb von zwölf Stunden entfernbar sein müssen. Unternehmer könnten etwa Container nutzen, die über Bagger und Kräne schnell vom Strand Richtung Land transportierbar sind, um den Küsten- und Sturmflutschutz zu gewährleisten.

„Ich brauche für meinen Pavillon und die Strandkörbe mindestens 24 Stunden“, betont Treichel, der für den Abbau in den letzten Jahren mehrere Tage benötigte. Aktuell drehen sich seine Gedanken also vor allem darum, wie er im Rahmen der geplanten Verordnungen sein Geschäft in diesem Jahr an den Strand bekommt. „Im Ernstfall haben wir nur Bierwägen am Strand. In Sachen Qualität machen wir damit aber viele Schritte zurück.“ Backhaus macht deutlich, dass der Unternehmer in diesem Jahr eine Übergangslösung finden muss. Die Oase, wie Urlauber und Rostocker sie kennen, werde es in diesem Jahr also nicht geben.

So wie noch 2020 wird Matthias Treichel seine Strandoase in diesem Jahr nicht errichten dürfen. Quelle: Ove Arscholl

21 Strandbewirtschafter in Rostock

Treichel selbst bezeichnet sich als Bauernopfer, schließlich gehe es um die gesamte Strandbewirtschaftung und damit um die Existenzgrundlage vieler weiterer Unternehmer. Laut der Rostocker Tourismuszentrale wurden mit 21 Strandbewirtschaftern Flächennutzungsverträge geschlossen – so auch auf der anderen Seite der Warnow.

In Markgrafenheide betreibt Unternehmer Michael Kraahs eine Strandoase. Hier ist der Strand noch deutlich schmaler, Sturmfluten haben hier also deutlich größere Auswirkungen auf die Küste. „Ich habe wie so viele einen Antrag beim Landesamt gestellt und hoffe, wie gewohnt die Oase aufbauen zu können“, sagt Kraahs. Laut Backhaus seien bereits zehn Anträge im Amt eingegangen.

Forderungen nach Bebauungsplan werden lauter

Die Zwölf-Stunden Regel einzuhalten sei sportlich, für Kraahs aber machbar. „Wir kriegen das hin, denn unser Bau basiert nun schon länger auf einem mobilen Wagen und Terrassen im Stecksystem. Im Ernstfall können wir in zehn Stunden alles wegschaffen“, sagt er. Im April wolle er aufbauen.

Das Stalu wolle die Unternehmer so gut es geht begleiten. „In der Woche nach Ostern werden wir über die Anträge entscheiden“, sagt Backhaus, der nochmals hervorhebt, dass es die Verantwortung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sei, hier schnellstens für eine Planungssicherheit zu sorgen. „Denn es ist die Stadt, die über solche Bauanträge entscheiden muss.“ Auch bei Matthias Treichel ist die Hoffnung groß, dass die aktuelle Debatte einen Bebauungsplan an Rostocks Stränden befördert.

Von Moritz Naumann