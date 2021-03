Rostock

Im November 2020 stand Prof. Dr. Dr. Johannes Thome im Mittelpunkt eines Skandals an der Rostocker Uni-Medizin: Eine siebenköpfige Gruppe bestehend aus Vertretern der Stadt und der Ärztekammer hatte „seiner“ Psychiatrie eine unangekündigte Kontrolle unterzogen. Der Vorfall sorgte schon damals für Wirbel, Thome kritisierte das Vorgehen, und bekam nun von der Obersten Fachaufsicht, dem Gesundheitsministerium in Schwerin, Recht.

Auch das Land kritisiert Art und Weise der Kontrolle scharf. Nun spricht Thome erstmals direkt über den Skandal – und was sich in Gehlsdorf ändern soll.

Herr Professor, das Land hat sich sehr eindeutig positioniert: Die umstrittene Kontrolle am 13. November war so weder zulässig noch rechtmäßig. Sind Sie mit diesem Ergebnis zufrieden oder muss das Ganze aus Ihrer Sicht Konsequenzen haben?

Natürlich sind wir froh, dass die oberste Aufsichtsbehörde den Vorfall sorgfältig untersucht und bewertet hat. Der Vorfall hat in der Klinik für große Irritationen gesorgt. Dennoch haben alle Mitarbeiter in bewundernswerter Weise weiter ihre Aufgaben erfüllt und waren für die Patienten da. Das macht mich sehr stolz und dankbar. Auch die Unterstützung durch die Direktoren anderer Kliniken und durch die Mitglieder des Vorstands der Universitätsmedizin Rostock hat uns gefreut. Jetzt wollen wir den Blick nach vorne richten. Mir ist es vor allem wichtig, dass das Vertrauensverhältnis zur Stadt zügig wieder hergestellt wird.

Sie hatten damals in einem Schreiben Berichte von Mitarbeitern wiedergegeben, die Aussagen und Auftreten von Ärztekammer-Chef Crusius damals als „rassistisch“ empfunden hatten. Crusius hat dies bestritten. Ist diese Sache damit für Sie und Ihre Kollegen erledigt?

Vielen Dank für diese Frage, weil ich dadurch Folgendes richtigstellen kann: Tatsächlich hat der Vorfall in unserem sehr internationalen Team für erhebliche Unruhe gesorgt. Zu keinem Zeitpunkt habe ich mich jedoch öffentlich zur Gesinnung einzelner Personen geäußert und möchte dies auch weiterhin so halten. Die öffentliche Diskussion hierüber war weder nötig noch hilfreich.

Offen ist ja noch das Thema Datenschutz. Erwarten Sie, dass auch die Datenschützer Vergehen feststellen werden? Beispielsweise soll Crusius ja Tonaufnahmen gefertigt haben. Das war bisher nicht bekannt. Wie stehen Sie dazu und was war aus Ihrer Sicht der Sinn dieser Aufnahmen?

Wir sind als Ärzte keine juristischen Experten und wollen der Aufarbeitung durch den Datenschutzbeauftragten nicht vorgreifen.

Die geschlossenen Stationen der Psychiatrie sind immer wieder mal Kritik ausgesetzt. Wie stehen Sie dazu? Gibt es Probleme, an denen Sie arbeiten?

Geschützte Stationen sind Zufluchtsorte für schwerkranke Menschen. Deswegen suchen deutlich über 80 Prozent der Patienten freiwillig Hilfe auf diesen Stationen. Es gibt aber auch Patienten, die von Polizei oder Rettungsdienst gebracht werden und aufgrund eines richterlichen Beschlusses untergebracht sind. Dies ist immer eine besonders schwierige Situation, weil hier der in der Medizin sonst übliche Grundsatz der Freiwilligkeit nicht gegeben ist.

Trotz hoher Facharztdichte sind meine Mitarbeiter hier in Rostock die einzigen, die sich rund um die Uhr, also auch nachts, an Wochenenden und auch an Feiertagen um diese Menschen kümmern. Gegenwärtig arbeiten wir an einem Modernisierungskonzept, das auch einen Neubau unserer Stationen umfasst, um eine Erweiterung der Therapiemöglichkeiten realisieren zu können. Zusätzlich arbeiten wir daran, die Tätigkeit auch in der Akutpsychiatrie für junge Mediziner attraktiv zu machen. Grundsätzlich stehen wir für eine offene und transparente Psychiatrie und begrüßen Kontrollen durch qualifizierte Experten und konstruktive Hinweise ausdrücklich.

Was muss sich aus Ihrer Sicht auf den Stationen und in der Klinik noch verbessern?

Vor allem wünsche ich mir, dass wir schnell einen Weg finden, mehr Räumlichkeiten zu organisieren. Das Land möchte ja sogar, dass wir unsere Klinik ausbauen. Das freut mich, aber dazu brauchen wir mehr Platz.

Von Andreas Meyer