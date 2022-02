3,8 Millionen soll die Auflösung einer illegalen Mülldeponie in Güstrow kosten. Im März könnten die ersten Bagger anrollen, nachdem die Abfallberge jahrelang unbeachtet blieben. Niemand in der Stadt will davon gewusst haben – selbst die Pächter der angrenzenden Kleingartenanlage geben sich ahnungslos.