Rostock

Ärger um illegal entsorgte Gartenabfälle: Mitarbeiter des Rostocker Grünamtes haben bei Kontrollgängen massenweise Grünschnitt in einem Wäldchen im Stadtteil Brinckmansdorf entdeckt. Die illegale „ Müllkippe“ an der Tessiner Straße setze sich ausschließlich aus Gartenabfällen zusammen, die wohl von umliegenden Privatgrundstücken stammen, heißt es im Rathaus.

„Was vermutlich irgendwann harmlos begann, setzt sich inzwischen mit einer grenzenlosen Dreistigkeit fort“, sagt Steffie Soldan, Leiterin des Teams Stadtbäume im Grünamt. In diesem Frühjahr seien sogar junge Bäumchen abgesägt worden, um noch mehr Platz für Gartenabfälle zu schaffen, so Soldan.

Bußgeld beträgt einige hundert Euro

Die Verursacher hat die Stadt nicht überführen können. Es gebe aber Hinweise auf die möglichen „Täter“, heißt es im Rathaus. Die illegale Entsorgung von Grünschnitt ist eine Ordnungswidrigkeit, die ein Bußgeld von mehreren hundert Euro nach sich ziehen kann. Auch könnte die Stadt für die gefällten Bäume Schadenersatz fordern.

Soldan spricht von gravierenden Folgen der Aktion: „Abgesehen davon, dass Berge von Lebensbaumschnitt nichts in einem Wald zu suchen haben, wird dadurch auch das Leben heimischer Pflanzen und Tiere negativ beeinflusst.“ Außerdem könnten bei diesen Massen an Grünschnitt die Stammfüße an den Bäumen nicht mehr kontrolliert und damit die Stand- und Bruchsicherheit nicht mehr gewährleistet werden.

Die Kosten tragen alle Rostocker

Grünamt-Mitarbeiter entdeckten diese illegalen Grünschnittablagerungen an der Tessiner Straße. Quelle: Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

Die Stadtgärtner müssen nun in dem Wäldchen mühsam aufräumen. „Das kostet Zeit und Geld und es bindet wertvolle Ressourcen, mit denen eigentlich wichtigere Arbeiten durchgeführt werden könnten“, sagt Soldan. Als Beispiele nennt sie Pflegearbeiten im Straßenbegleitgrün und Kronenschnitte an Straßenbäumen. „Letztlich legen die Verursacher so ihre privaten Kosten auf alle Rostocker um.“

Der Ortsbeirat Brinckmansdorf ist bereits über den Missstand informiert worden und reagiert mit Entsetzen. „Das ist Faulheit und Bequemlichkeit“, sagt Ortsbeiratschef Karl Scheube ( SPD). Der Vorfall sei jedoch längst kein Einzelfall mehr. „Das gibt es inzwischen überall. Das fängt im Wald an und geht weiter bei privaten Grundstücksbesitzern, die ihre Sträucher bis auf Rad- und Fußwege wachsen lassen.“ Gerade erst habe Scheube zwei Plastikbeutel mit Asbest-Abfällen in dem Wäldchen an der Tessiner Straße entdeckt. „Das ist schlimm. Aber es ist schwer, die Verursacher zu bekommen“, sagt Scheube.

Grünschnitt-Entsorgung ist kostenlos

Die Probleme müssten immer wieder angesprochen werden, fordert der Ortsbeiratschef. Auch sollten in der Nachbarschaft Augen und Ohren offen gehalten werden. „Wenn einem etwas auffällt, könnte er die Verursacher direkt ansprechen“, sagt Scheube. Es muss ja nicht gleich mit der Polizei gedroht werden, aber es sollten Worte gewechselt werden. „Das ist wichtig, wird aber leider immer weniger.“

Die Stadt weist darauf hin, dass Grünschnitt kostenlos in den vier Rostocker Recyclinghöfen abgegeben werden kann. Und in Kleingartenanlagen könne einmal pro Jahr eine kostenlose Grünschnitt-Abfuhr bestellt werden. Laut Scheube sei bei kleineren Abfällen auch die Braune Tonne eine Alternative.

Im Fall der illegalen Entsorgung an der Tessiner Straße würde sich das Grünamt wünschen, wenn die Anwohner zu einem gemeinsamen Arbeitseinsatz zusammenkommen und einen Vorschlag zur Beräumung unterbreiten.

André Horn