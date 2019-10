Illustre Hotel-Gäste von Reinhold Beckmann bis Herbert Köfer

Rostock

Mit einer ansehnlichen Künstlerliste kann das Trihotel in Rostock in seiner kommenden Kultursaison aufwarten. Auf der Liste stehen unter anderem Walther Plathe, Gregor Gysi, Herbert Köfer, Dagmar Frederic oder Reinhold Beckmann. Denn längst hat sich das Trihotel auch als Kultureinrichtung etabliert, es bietet seinen Gästen ein hochwertiges Unterhaltungsprogramm, das in der Bühne des Hauses präsentiert wird und über Rostock hinaus Gäste anzieht. „Wir haben uns unter vielen Künstlern einen Namen gemacht“, begründet Trihotel-Geschäftsführer Benjamin Weiß die illustre Liste, „viele sind mit unserem Haus auch seit Jahren persönlich verbunden.“

Viele Künstler schätzen die familiäre Atmosphäre im Haus

Nicht zum ersten Mal wird zum Beispiel Linken-Politiker Gregor Gysi zu Gast sein, nun gleich an zwei Abenden, am 21. und 22. November. Auch Schauspieler Walter Plathe hatte den Wunsch an das Trihotel herangetragen, dort wieder auftreten zu können. Er wird bereits am 1. November aus seinem aktuellen Buch lesen, es trägt den Titel: „Ich habe nichts ausgelassen“.

Von einer ganz anderen Seite zeigt sich Sportmoderator Reinhold Beckmann, der am 14. März 2020 singen und Gitarre spielen wird. Bereits am 13. November ist Désirée Nick zu Gast im Trihotel. Ein weiterer Höhepunkt ist Lilo Wanders, die am 25. März 2020 erklären wird, wie wahre Liebe funktioniert. Auch den regionalen Künstlern widmet sich das Haus, so wird Saxofonist Andreas Pasternack mit seinem Quintett drei Late Night Shows servieren, am 8. November, 24. Januar und 17. April 2020. Und zu diesen Gelegenheiten kommt auch Hotelchef Benjamin Weiß mit auf die Bühne.

„Oststars“ bekommen eine besondere Wertschätzung

Einen besonderen Platz im Trihotel-Programm nehmen die „Oststars“ ein, denen sich das Haus auch verbunden fühlt. Am 8. Januar 2020 gastiert zum Beispiel Herbert Köfer im Trihotel. „Dann wird er 98 Jahre alt sein“, sagt Benjamin Weiß, „damit ist er der älteste noch aktive Schauspieler der Welt“. Einen besonderen Blick hinter die Kulissen der DDR-Unterhaltungskunst gewährt Sängerin Uschi Brüning, die am 17. Januar 2020 aus ihrem Künstlerleben erzählen wird, einige Lieder gibt es von ihr auch zu hören. Ähnliches hat auch Rainer Kirchmann zu bieten, der Musikkennern noch aus seiner Zeit als Pankow-Keyboarder in Erinnerung sein wird. Kirchmann hat in seiner Karriere auch mit der Gruppe Prinzip und Veronika Fischer zusammengearbeitet. Rainer Kirchmann kommt mit seiner Band am 1. Februar 2020. Bereits am 13. Dezember kommt Dagmar Frederic zu einem Weihnachtskonzert ins Haus.

Trihotel-Kultursaison geht bereits in die zehnte Runde

Es ist damit bereits die 10. Kultursaison, die im Trihotel über die Bühne geht. Denn neben dem Kerngeschäft in der Hotellerie und der Gastronomie sieht Trihotel-Chef Benjamin Weiß auch die Aufgabe, ein spezielles Unterhaltungsangebot zu servieren und dabei mitunter in kulturelle Nischen zu gehen. „Wir haben auch Tanzveranstaltungen Haus“, sagt Weiß, „die werden gut angenommen.“ Freitags vor den Veranstaltungen bietet das Haus zudem ein „Ostalgie-Buffet“ an, mit der entsprechenden DDR-Kulinarik. Und wenn prominente Gäste im Hause sind, dann möchte Benjamin Weiß mit einer familiären Atmosphäre punkten, das Haus will auch seinen Besuchern die Gelegenheit geben, die anwesenden Künstler ein bisschen näher kennenzulernen.

Von Thorsten Czarkowski