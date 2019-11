Unterwegs im Rostocker Tropenhaus: Wo das tropische Leben blüht

Rostock

Dunkle Wolken hängen tief über der Stadt; das kühle Herbstwetter lässt einen frösteln. Dann öffnet sich die Glastür. Man betritt das lichte Gebäude, sofort beschlägt die Brille – und man sieht erst einmal gar nichts mehr. Aus einem Bächlein ist plätscherndes Wasser zu hören, und dann pfeift ein Tier: „Du-iii, du-iii“. Welche seltsamen Vögel leben denn hier? „Keine Vögel, das sind Antillen-Pfeiffrösche“, erklärt Dethardt Götze. Der 55-Jährige ist der Kustos, der wissenschaftlich-botanische Leiter, des Botanischen Gartens der Universität Rostock.

Die feuchtwarme Luft im Tropengewächshaus treibt den Besuchern den Schweiß aus den Poren. Lieber schnell die Jacken ausziehen. Bei tropischen 25 bis 30 Grad Celsius und hoher Luftfeuchtigkeit werden die Pflanzen in dem Gewächshaus gehalten. So fühlen sie sich wohl wie in ihrer ursprünglichen Heimat, in den südamerikanischen, afrikanischen oder asiatischen Tropenwäldern.

1000 verschiedene Pflanzenarten

Allmählich lichtet sich auch der Schleier auf den Brillengläsern. Der Blick fällt auf eine üppig-grün wuchernde Pflanzenpracht. Rund 1000 verschiedene Pflanzenarten wachsen im Tropenhaus. 1000 Pflanzen? Man glaubt es kaum! „Na ja, manche Pflanzen sind recht klein, manche im Wasser versteckt“, sagt Götze.

Aber einige Gewächse sind auch ziemlich groß. Die Ölpalme etwa; sie ragt in einer hinteren Ecke bis unters Dach des an der Stelle zwölf Meter hohen Tropenhauses. In freier Wildbahn wird die Ölpalme bis zu 30 Meter hoch. Und sie wächst sehr schnell und trägt reichlich ölhaltige Früchte. Aus dem Öl werden Nahrungsmittel hergestellt, Margarine etwa oder Nutella, aber auch Kosmetikartikel und Biodiesel, was die Palme zu einer wirtschaftlich bedeutenden Nutzpflanze macht, für deren Anbau ganze Regenwälder abgeholzt werden.

Bananen für die Besucher

Eine weitere Nutzpflanze steht gleich beim Eingang des Tropenhauses: eine Bananenstaude. Die Musa acuminata – so der lateinische Name dieser im Supermarkt beliebten Bananenart – trägt, abgeschottet vom Rostocker Schmuddelherbstwetter, reichlich Früchte. Noch sind sie grün. „Erst ab Februar, wenn die Sonne wieder länger scheint, beginnen die Früchte gelb zu werden“, erklärt der Kustos. Und natürlich kann man die Bananen irgendwann auch essen. „Aber bitte nicht selbst pflücken“, sagt Botaniker Götze. Bei Führungen durchs Tropenhaus verteilte man die reifen Früchte an Besucher.

Führungen durchs Tropenhaus Der Botanische Garten der Universität Rostock bietet noch bis März jeden Sonntag (außer um Weihnachten und Neujahr) um 14 Uhr Führungen durch die Flora der tropischen Regenwälder und Wüsten in den Loki-Schmidt-Gewächshäusern. Die Gewächshäuser der Universität Greifswald werden derzeit saniert. Mitte 2014 mussten die historischen Gebäude wegen Einsturzgefahr für Besucher gesperrt werden. Die Sanierungen der Gewächshäuser aus dem 19. Jahrhundert sollen Ende 2020 abgeschlossen sein. Die Kosten betragen knapp vier Millionen Euro.

Ob mit oder ohne Banane in der Hand können die Besucher dann auch den seltsamen Kaktus bewundern, der ein paar Schritte weiter an einem Baumstamm emporrankt. Das Kakteengewächs ist eine sogenannte Aufsitzerpflanze, die sich mit ihren blattartig abgeflachten Trieben an den Stamm presst.

Loki Schmidt (1919–2010), Ehefrau des ehemaligen SPD-Bundeskanzlers Helmut Schmidt (1918–2015), hat den Kaktus einst von einer Reise aus dem Amazons-Auenwald mitgebracht. Und sie hat den Selenicereus wittii, so der lateinische Name, dem Botanischen Garten geschenkt.

Tropenhaus trägt den Namen von Loki Schmidt

Das war vor genau zehn Jahren, als das Tropenhaus eröffnet wurde – und das seither ihren Namen trägt. „Der Grund, das Tropenhaus zu Ehren von Loki Schmidt zu benennen, war ihr Engagement für Naturschutz und Erhaltung der Arten“, erklärt der Kustos. Auch die Organisation der Botanischen Gärten im deutschsprachigen Gebiet als Verband gehe auf ihren Einsatz zurück, betont Götze; der gebürtige Braunschweiger leitet den Botanischen Garten der Universität Rostock seit dem Jahr 2010.

Großen Wert legt man auf den Verzicht von Pestiziden. Stattdessen betreibe man die gesamte Anlage als sogenannten Kreislaufgarten. Das heißt: Die Biomasse, also alte Pflanzenreste, wird kompostiert und als Dünger verwendet. Und Schädlinge bekämpfen die Gärtner nicht mit Chemie, sondern mit Nützlingen. Mit winzigen Milben etwa, die winzige Schädlinge auffressen, erklärt Gärtnermeister Markus Eichel. Oder mit den Larven australischer Marienkäfer, die Schmierläuse auf Kaffeepflanzen vertilgen. Oder mit kleinen Schlupfwespen, die ihre Eier in Blattläusen ablegen.

Wüstenpflanzen warten aufs eigene Gewächshaus

Direkt ans Tropenhaus schließt sich das Gewächshaus für jene Pflanzen an, die in Wüsten und Halbwüsten heimisch sind. Große Kakteen etwa wie der als Schwiegermuttersitz bekannte Goldkugelkaktus. Oder Dickblattgewächse wie Kalanchoe oder Aeonium. Dabei sollten diese Pflanzen hier gar nicht stehen.

„Der Bereich ist eigentlich ein Provisorium, wir hoffen seit zehn Jahren auf ein eigenes Gebäude für die Sukkulenten“, erklärt Götze. Auch das Tropenhaus selbst bedarf mittlerweile einiger Reparaturen – damit Pflanzen wie Papaya, Meerrettichbaum oder der Palmfarn, die mit 110 Jahren älteste Pflanze des Botanischen Gartens, hier noch lange wachsen und die Antillen-Pfeiffrösche ihr „Du-iii, du-iii“ pfeifen können.

Von Axel Meyer-Stöckel