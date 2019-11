TV- und Internet-Empfang in der City seit Wochen gestört: Rostocker auf der Zinne

Rostock

Ein flackerndes Bild und immer wieder abbrechender Ton: Die Bewohner der Rostocker Innenstadt haben seit etwa zwei Wochen Probleme mit dem TV-Signal. Die Urbana Teleunion GmbH & Co KG ( Infocity) verwaltet einen Großteil der Anschlüsse rund um den Universitätsplatz. Das Unternehmen hat das Problem bereits lokalisiert, jedoch scheitert die Behebung an einem alten Schachtdeckel.

„Wir bekommen im Moment nur das Erste, Sat.1 und RTL. Doch selbst dort brechen Ton und Bild immer wieder ab“, sagt Arno Kelsch. Der 87-Jährige lebt seit nunmehr zwanzig Jahren in der Breiten Straße. „So etwas haben wir hier noch nicht erlebt.“ Was den Rentner am meisten stört: „Ich kann mein Nordmagazin nicht empfangen und weiß nun nicht mehr, was am Tag los war.“

Seit Sonntag auch Telefon- und Internetstörungen

Auch bei den Nachbarn habe er sich umgehört. „Viele haben mir von den gleichen Problemen berichtet“, sagt Kelsch. Doch damit nicht genug: Seit Sonntag funktionieren auch Telefon und Internet nicht richtig. Dem Rostocker Kabelanbieter Infocity ist der Sachverhalt bereits seit dem 28. Oktober bekannt. „Wir haben das Problem lokalisiert und auch schon versucht, es zu lösen“, versichert Katrin Luczak, Sprecherin des Unternehmens.

In einem Schacht auf dem Universitätsplatz soll es Probleme mit der Verkabelung geben. Jedoch sei eine Reparatur im Moment nicht möglich. Warum? „Weil wir den Deckel vom Schacht nicht geöffnet bekommen. Dafür braucht man schweres Gerät.“ Und da sich der Schacht in Besitz der Telekom befindet, könne Infocity das Problem nicht selbstständig lösen. „Wir befinden uns in Kontakt mit der Telekom und nach aktuellstem Stand fehle noch die verkehrsrechtliche Anordnung, um den Schacht mit entsprechenden Mitteln zu öffnen. Das muss vom Ordnungsamt genehmigt werden. Von unserer Seite sind alle in den Startlöchern“, sagt Luczak.

Ohne TV und Internet im Herzen der Stadt

Laut Infocity bestehen die Probleme im Herzen der Stadt und zwar im Bereich der Breiten Straße, des Universitätsplatzes und der Kröpeliner Straße. Betroffen sind etwa 150 Kunden, darunter sowohl zahlreiche Haushalte als auch Unternehmen. Auf Nachfrage bestätigt etwa das Kosmetikgeschäft Yves Rocher, dass seit Montagmorgen Probleme mit Internet und Telefon bestehen. „Wir hatten heute sogar Schwierigkeiten, die Kassen hochzufahren“, sagt eine Mitarbeiterin.

Von erheblichen Problemen berichtet auch der Marktforschungsservice Dukath. Das Unternehmen sitzt in der Breiten Straße und ist auf Internet und Telefon für ihre Befragungen angewiesen. „Wir haben seit dem ersten November das Problem. Für uns ist das eine Katastrophe“, sagt Inhaberin Andrea Schwemin. Sie beziffert den Arbeitsausfall jetzt schon auf 50 000 Euro und fühlt sich vor allem von ihrem Internetanbieter Vodafone alleingelassen. „ Vodafone stellt uns weder kostenfreie Datenkarten noch Internetcubes zur Verfügung.“

Weihnachtsbuden auf dem Schacht?

Laut Infocity wisse man nicht, wann die Probleme behoben werden können. Da sich der Schacht auch noch mitten auf dem Universitätsplatz zwischen McDonalds und Vodafone befindet, befürchtet man zudem Probleme mit dem anstehenden Weihnachtsmarkt. „Wir haben die Großmarkt Rostock GmbH bereits gebeten, dass dort keine Buden platziert werden, falls der Schacht bis dahin noch nicht geöffnet worden ist.“

Das sorgt bei Arno Kelsch für Sorgenfalten. „Ja, aber wie lange soll das denn noch dauern? Der Weihnachtsmarkt ist doch erst in zwei Wochen“, sagt Kelsch. Das ist auch Infocity bewusst: „Wir haben um Dringlichkeit gebeten“, sagt Luczak.

Der Autor: Moritz Naumann

Von Moritz Naumann