Im „Miss Germany“-Finale: Diese Botschaft richtet Kandidatin Diana aus Wismar an alle Frauen

Wismar/ Rust

Die Spannung steigt. In wenigen Stunden wird Diana Herdt (20) wissen, ob sie sich „ Miss Germany 2020“ nennen kann. Vorher muss sich die Wismarerin in einer großen Abendshow im Europapark Rust gegen ihre 15 Mitbewerberinnen durchsetzen.

Miss-Germany-Wahl 2020: Das sind die 16 Kandidatinnen

„Ich bin noch total entspannt“, erzählt die Blondine kurz nach der Generalprobe auf der großen Showbühne. „Das überrascht mich selbst ein bisschen. Ich bin sonst eigentlich immer ziemlich hibbelig“, gesteht sie und lacht. Dass sie wenige Stunden, bevor sie vor die Jury tritt, noch kein Lampenfieber verspührt, habe sie auch der Zeit im „Personality Camp“ zu verdanken. In Ägypten hatten die 16 Missen von Social-Media-Profis, Mental-Coaches und Laufstegtrainern gelernt, wie man sich und seine innere Schönheit präsentiert und dabei authentisch bleibt.

Die Zeit im Camp in Soma Bay und anschließend in Rust stimmt Diana optimistisch, dass es für den Einzug in die Top 12 reicht. „Ich habe immer mein Bestes gegeben und bin stolz auf mich.“

In der ersten Wertungsrunde muss Diana nicht nur die Jury im Saal überzeugen. Ein Wörtchen mitzureden hatten auch alle, die in den vergangenen Tagen www.missgermany.de aufgerufen haben. Dort konnten Fans im Vorfeld für ihre Favoriten abstimmen und somit mitentscheiden, welche von ihnen es in die Top 12 schafft. Ob es für sie gerreicht hat, erfährt Diana Herdt erst am Abend auf der Bühne.

Yoga, Shootings und mehr: Bilder aus dem „ Miss Germany “-Camp

Zur Galerie Yoga, Shootings und mehr: Das war los im „Miss Germany“-Camp

Punkten möchte die amtierende „Miss Mecklenburg-Vorpommern“ vor allem mit ihrer Botschaft: Sie stehe für Selbstliebe, sagt Diana. Denn nur, wer diese empfindet, sei zur Nächstenliebe fähig. Dazu gehöre, trotz vermeintlicher Makel zu sich selbst zu stehen und sich als einzigartigen Menschen zusehen. „Es ist an der Zeit, zu zeigen, dass jeder auf seine individuelle Art und Weise all die Liebe von sich selbst verdient hat, die er sich von anderen erhofft.“

Die schönsten Fotos von Diana :

Zur Galerie Die schönsten Bilder von Miss-Germany-Finalistin Diana Herdt aus Wismar

Darüber hinaus hat die gebürtige Kasachin eine weitere wichtige Message: „Ich glaube daran, dass Frauen gemeinsam mehr erreichen können und es in der heutigen Zeit, die von Perfektionismus und Unzufriedenheit geprägt ist, wichtig ist, zusammenzuhalten.“ Darin bestärkt sie auch eine Erfahrung, die sie selbst machen musste: Früher wurde Diana gemobbt und hat selbst erst lernen müssen, sich so, wie sie ist, zu akzeptieren. „Ich war mir Jahre lang mein größter Feind. Ich musste lernen, dass es immer eine schönere, schlauere, lustigere oder ehrgeizigere Person geben wird als mich.“ Heute sei sie mit sich im Reinen und wisse, dass man sich selbst lieben muss, um von anderen geliebt werden zu können.

Deshalb gefällt Diana Herdt die neue Richtung, die die Miss Germany Corporation eingeschlagen hat. Diese hat sich vorgenommen, unter dem Titel „Empowering authentic women“ neben der äußeren die innere Schönheit, die Stärke und Persönlichkeit der „ Miss Germany“-Kandidaten in den Fokus zu setzen. Damit reagierten die Veranstalter des Wettbewerbs auch auf Kritik, die ihnen in der Vergangenheit Oberflächlichkeit und Sexismus vorwarfen.

Prominent besetzte Jury: Diese Frauen entscheiden, wer „ Miss Germany“ wird

Dass sie mehr zu bieten haben als Traummaße und hübsche Gesichter, wollen die 16 Missen am Samstagabend in der Finalshow im Europa-Park Rust. Um 20 Uhr geht es auf die Bühne. Das Moderatorenpaar Jana und Thore Schölermann führen durch das Programm. Singer-Songwriter Kelvin Jones tritt auf. Diana Herdt hofft, dass sie es mit Unterstützung ihrer Fans und deren Onlinestimmen durch alle Wertungsrunden schafft.

Wer live mitverfolgen möchte, ob Diana Amtsinhaberin Nadine Berneis auf dem Thron nachfolgt und die neue „ Miss Germany“ wird, hat online die Chance dazu: Die Miss Germany Corporation überträgt die Veranstaltung ab 20.15 Uhr auf ihren Social-Media-Kanälen Youtube und Facebook.

Mehr zum Thema

Von Antje Bernstein