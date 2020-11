Im Rostocker Stadtteil Lütten Klein entsteht ein Sportcampus

Rostock

Schüler des Rostocker Erasmus-Gymnasiums und der Grundschule „Kleine Birke“ im Stadtteil Lütten Klein dürfen sich freuen: Im Kontext der Sportstättensanierung im Nordwesten der Hansestadt entsteht in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft schon in Kürze ein neuer Sportcampus. In diesem Zusammenhang sollen nicht nur die beiden bereits vorhandenen Sporthallen grundüberholt werden, es wird auch eine vielseitig nutzbare Außensportanlage geschaffen. Ein großer Meilenstein.

Wie wichtig dieses Vorhaben ist, erklärt Janine Bode vom „Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock“ (KOE): „Der Bau einer solchen Sportanlage ist für den Schulsport unerlässlich, denn hier können sowohl Sprint als auch Ausdauerlauf sowie Weitsprung und Mannschaftsspiele auf dem Spielfeld unterrichtet werden.“

Bis zum jetzigen Zeitpunkt habe weder die Grundschule noch das Gymnasium eine entsprechende Freianlage besessen, weshalb der Sportunterricht ausschließlich in den Hallen stattfinden konnte.

Fertigstellung des Außenbereichs für 2021 geplant

Noch gleicht der zukünftige Sportcampus in der Kopenhagener Straße 5 einer riesigen Baustelle – ein Zaun versperrt den Durchgang und Bagger rollen übers Feld. Gemäß den Anforderungen aus dem Amt für Schule und Sport werden aktuell südöstlich der beiden bereits vorhandenen Sporthallen sowohl eine 100-Meter-Sprintstrecke als auch zwei Weitsprunggruben installiert.

Des Weiteren dürfen sich die Schüler des Erasmus-Gymnasiums und der Grundschule „Kleine Birke“ auf eine 200-Meter-Rundlaufstrecke mit drei Bahnen, zwei Kugelstoßanlagen sowie auf ein Multifunktionsfeld zur Mehrfachnutzung für Fußball-, Volleyball- und Basketballspiele freuen.

Obwohl die Arbeiten erst Anfang dieses Jahres begonnen haben, soll der erste Bauabschnitt witterungsbedingt im Frühjahr 2021 zum Abschluss gebracht werden. Dann werde – so berichtet es Bode – die letzte Schicht des typischen roten Kunststoffbelages aufgetragen.

Zwischen den Schulen und Sporthallen in der Kopenhagener Straße entsteht eine Außensportanlage. Quelle: OVE ARSCHOLL

Sporthallen werden komplett entkernt

Sobald die Außenanlage fertig ist, werden in einem weiteren Bauabschnitt die beiden bereits bestehenden Sporthallen vollständig saniert. „Nach der kompletten Entkernung werden die Grundrisse an die weitere Nutzung angepasst und der vollständige Innenausbau neu hergestellt“, verdeutlicht Bode. Auch werden die technischen Anlagen modernisiert und der Energieverbrauch der Hallen an den aktuell gültigen technischen Stand angepasst.

Beide Hallensanierungen sind als separate Baumaßnahmen zu betrachten. Zunächst erfolgt die Umsetzung für die Halle in der Kopenhagener Straße 5a. Erst wenn diese fertiggestellt ist, beginnen die Arbeiten am zweiten Gebäude, so dass der Campus Schritt für Schritt Form annimmt. Bauherrin Sigrid Hecht vom „Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock“ erklärt: „In der Kopenhagener Straße entsteht ein Sportkomplex. In diesem Zusammenhang ist die Sanierung der vorhandenen Sporthallen alternativlos.“

Bauvorhaben wird gefördert

Insgesamt kostet die Sportanlage rund 1,42 Millionen Euro. Dabei wird ein Großteil des Bauvorhabens vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat übernommen, wie Bode auf Anfrage mitteilt. Das Vorhaben wird mit rund 965 000 Euro aus dem „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ (SIQ) unterstützt. „Ich finde es toll, dass es dadurch möglich ist, die Bedingungen für die örtlichen Schulen zu verbessern und dem Vereinssport neue Möglichkeiten zu eröffnen“, betonte Rostocks Schulsenator Steffen Bockhahn bereits im Vorfeld.

Von Susanne Gidzinski