Im Rostocker „Zukunftsladen“ verarbeiten Ukrainer ihr Kriegstrauma in Bildern

Das letzte Lebenszeichen ihrer guten Freundin hat Olga Cheromushkina (39) am Dienstag in einem Video gesehen, das ihr von Bekannten aufs Handy geschickt wurde. Es zeigt, wie russische Soldaten die Ärztin festnehmen. Olgas Freundin hatte sich zuvor freiwillig dem Kampf angeschlossen. Was nun mit ihr passiert, ist unklar. Andere Bekannte von Olga sind in Putins Krieg gestorben.

Olga (39) kommt aus der Hafenstadt Mariupol – eine der meist umkämpften Orte in der Ukraine. Gemeinsam mit ihren drei Söhnen im Alter von sechs, neun und 13 Jahren sowie mit ihren beiden Katzen hat sich die alleinerziehende Mutter auf den Weg quer durch die Ukraine gemacht, um sich und ihre Familie in Sicherheit zu bringen. Sie gehören zu den mindestens 200 000 ukrainischen Flüchtlingen, die nach Deutschland geflohen sind.

Nachbarschaftstreff wird Begegnungsstätte für Flüchtlinge

Während der Reise muss der Bus mehrfach anhalten, denn ihr jüngster Sohn hat eine Magen-Darm-Grippe und verträgt die Reise nicht. An der polnisch-ukrainischen Grenze angekommen, wartet die Familie erst drei Stunden am ukrainischen Zoll, dann weitere drei Stunden am polnischen Zoll. Doch ein Auto steht für sie bereit: Ein Fahrer bringt die Familie nach Rostock. Genauer gesagt: In den Zukunftsladen in Toitenwinkel.

Geführt wird der „Zukunftsladen“ von Maria Schulz. Eigentlich ist die Einrichtung ein Nachbarschaftstreff, wo Kinder und Erwachsene kostenlos ihren Hobbys nachgehen können. Doch Luba Kosch, die selbst aus der Ukraine stammt, hat aus der Einrichtung eine Begegnungsstätte für Flüchtlinge gemacht. Die 41-Jährige arbeitet eigentlich im Controlling und hat sich für ihr Engagement Urlaub genommen. Jetzt kümmert sie sich um Sim-Karten, Verpflegung und Anträge-Stellen – und vermittelt Unterkünfte.

Ukrainische Petrykiwka-Malerei ist ihre große Leidenschaft

Seit dem 10. März kommt Olga bei Leiterin Maria Schulz unter. In ihrer Heimat Mariupol war sie als Künstlerin tätig. Ihr Steckenpferd ist die sogenannte „Petrykiwka-Malerei“, eine uralte ukrainische Malkunst, die vor allem für ihre Blumenmuster bekannt ist. In Mariupol war sie unter anderem an einem Projekt beteiligt, bei dem Künstler die Fassade einer ukrainisch-orthodoxen Kirche im Petrykiwka-Stil bemalen.

Neben der Kirche schmückte die Ukrainerin auch Restaurants, Cafés und sogar ein Kinderkrankenhaus mit den kunterbunten Motiven. Nebenbei betreibt sie einen Youtube-Kanal sowie eine Instagram-Seite, auf der sie ihre Kunst zur Schau stellt. Diese Form der Kunst sei ihre „Kindheitsliebe“, wie sie sagt.

Ira Kotenko, Olga Romaniuk und Olga Cheromushkina malen an verschiedenen Bildern, welche später aufgehängt werden (v.l.). Quelle: Martin Börner

Im „Zukunftsladen“ folgt sie weiter ihrer Leidenschaft – doch diesmal sind es Plakate, die sie gemeinsam mit zwei weiteren Künstlerinnen, Olga Romaniuk (45) aus Charkiw und Ira Kotenko (49) aus Kiew, bemalt. „Wir wollen Frieden“ oder „Haustiere sind auch auf der Flucht“ ist auf den Leinwänden zu lesen. Auch dabei ist der 16-jährige Vladyslav Veriasov aus Charkiw, dessen Vater in der Ukraine zurückbleiben musste.

Vladyslav Veriasov mit einem von ihm gemalten Bild vor einer Fassade, in der verschiedene andere Plakate hängen. Auf dem Bild ist „Peace“ (deutsch: Frieden) in abstrakter Schrift zu lesen. Quelle: Martin Börner

Sie verarbeiten mit den Plakaten gemeinsam ihre Erfahrungen, glaubt Leiterin Schulz. Ausgestellt werden die Plakate gleich neben dem „Zukunftsladen“ in einem Teil des ehemaligen Sky-Supermarktes.

Zerbombtes Mariupol: „Ich empfinde Wut“

„Ich empfinde Wut“, antwortet Olga auf die Frage, was ihr durch den Kopf geht, wenn sie die Bilder ihrer zerbombten Heimat sieht. Nur vor wenigen Tagen wurde in Mariupol ein Theater und eine Kunstschule zerstört. „Und Russland macht weiter. Sobald sie die Ukraine eingenommen haben, könnten weitere Länder der ehemaligen Sowjetunion folgen“, so die Künstlerin.

Ihren Verwandten gehe es zum Glück gut. Die meisten ihrer Bekannten seien aber auf der Flucht. Über Präsident Selenskyj meint sie: „Ich hoffe, dass er das Beste macht – aber kein Mensch kann wissen, wie es weitergeht.“

Der „Zukunftsladen“ in der Albert-Schweitzer-Straße 24 sucht nach Spenden. Kleidung, Hygieneartikel, Nahrung oder Fahrräder können direkt im Laden abgegeben werden.

