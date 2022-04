Die „Aidacosma“ ist am Samstag feierlich getauft worden. Die OZ war dabei und ließ die Leser an der spektakulären Show teilhaben. In einem Liveblog unterhielt sich unsere Reporterin Susanne Gidzinski unter anderem mit Taufpatin Kristina Vogel, Kapitän Vincent Cofalka und DJ Alle Farben. Zudem zeigten wir hier den Livestream der Taufe. Alles zum Nachsehen.