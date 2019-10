Imbiss statt Foodtruck: Graal-Müritz sucht den Super-Kiosk-Betreiber

Graal-Müritz

Blank geputzt wartet er auf den ersten Kunden des Tages. Rechts das Halteschild der Bäderbahn, links der Wegweiser zum Strand – zwischen einem großen Parkplatz und vor dem Eingang zum Rhododendron Park idyllisch in Grün gebettet, steht der Kiosk, der einen neuen Betreiber sucht.

Der Oktobermorgen ist grau. Dennoch radeln viele Familien auf Rädern vorbei. Kinder zeigen auf das kleine Häuschen mit der blau gestreiften Markise. Doch die Scheibe zum Verkaufstresen ist geschlossen, Tische und Stühle sind an der Seite verstaut. Einige Eltern suchen vergeblich das Schild mit den Öffnungszeiten. Hinter den Fenstern, auf einer aufgeräumten Küchenzeile stapeln sich Pizzakartons. Eine handbeschriebene Tafel verrät, dass unlängst Waldpilze und Maronen im Angebot waren.

Auf dem Spielplatz nebenan toben Kinder auf einem Trampolin. Das macht hungrig. Doch heute gibt es weder ein Getränk noch einen Snack zur Stärkung auf die Hand. Warum hört der aktuelle Betreiber auf? Die Lage ist doch paradiesisch!

Imbiss statt Foodtruck

Tilo Wolbrecht, Kämmerer der Gemeinde, kann die Frage nicht beantworten: „Sein Vertrag läuft Ende des Jahres aus. Er hätte verlängern können, hat aber die Frist verstreichen lassen.“ Aus seiner Sicht habe der Verkauf von Pizza am Standort gut funktioniert. Gesprochen habe er mit dem Mieter aber nicht. Er hatte den laufenden Vorgang von einem Kollegen aus der Verwaltung übernommen und musste sich um die Ausschreibung kümmern, als klar wurde, dass neu vermietet werden muss.

Ursprünglich sei das Haus als eines von zwei Infopunkten und nicht als Kiosk gebaut worden. Deshalb ist es auch so klein. Doch Wolbrecht ist davon überzeugt, dass auch auf elf Quadratmetern Grundfläche viel Raum für Kreativität sei: „Es ist ähnlich viel Platz, wie in einem Imbisswagen. Ich kann mir vorstellen, dass es für Menschen interessant ist, die mit dem Gedanken spielen einen Foodtruck zu betreiben.“ Der Vorteil sei jedoch, dass man die hohen Anschaffungskosten für so ein Gefährt spare und einen attraktiven Stellplatz sicher hat.

Fertiges Objekt für Gründer mit geringen Investitionskosten

Der Kämmerer räumt ein, dass die Verwaltung vielleicht zu fantasielos sei. Er selbst könne sich auch einen Eisverkauf dort vorstellen. Doch eigentlich, so der 30-Jährige, wünsche sich die Gemeinde ein Angebot, dass sich heraushebe. „Wir sehen den Kiosk nicht als Restaurantersatz. Die gibt es dort ausreichend.“

Den typischen Bewerber gebe es für Wolbrecht nicht. Er könne sich sowohl ältere Gründer, die einen zweiten oder dritten Berufsweg einschlagen wollen, als auch junge Menschen vorstellen. „Wir bieten ein fertiges Objekt, bei dem die Investitionskosten niedrig sind. Das ist doch für viele Menschen interessant.“ Dafür erhoffe er sich lediglich Qualität.

Betreiber soll Mietpreis vorschlagen

Wie wichtig der Gemeinde dieser Punkt ist, wird beim ungewöhnlichen Modus der Vergabe deutlich. Denn einen Mietpreis für den Kiosk nennt das Ostseeheilbad nicht. Die Bewerber sollen vielmehr einen Vorschlag machen. Es bekommt aber nicht automatisch der Höchstbietende den Zuschlag. Entscheidend ist auch das Konzept, das die Interessenten einreichen.

„Unsere Gemeinde legt großen Wert auf Nachhaltigkeit“, erklärt Wolbrecht. „Wir wollen künftig Plastikmüll vermeiden und werden etwa bei Kaffeebechern auf ein Pfandsystem wechseln.“ Deshalb werde der Tourismusausschuss bei der Vergabe darauf achten, wie der künftige Mieter seinen Müll entsorgen will, ob er versucht Müll zu vermeiden oder gar biologisch abbaubares Geschirr einsetzt.

Hochsaison im Sommer zu zu Weihnachten

Und auch die Öffnungszeiten schreibt die Gemeinde dem neuen Mieter nicht vor. Allerdings erwarte man natürlich schon, dass in der Saison geöffnet sei. „Ein anderes Konzept wird keine Chance haben.“ Über den Winter könne man sicher auch mal schließen, so Wolbrecht, „aber über Weihnachten seien viele Gäste im Ort, die freuen sich bestimmt auch über Glühwein.“Hallo Axel,

Ob es zu gegebener Zeit ein Casting gebe, auf dem der neue Super-Kiosk-Betreiber gesucht wird, kann Wolbrecht noch nicht einschätzen. „Wir hatten schon viele Anfragen. Es wurde allerdings erst ein Vorschlag abgegeben.“ Und wenn das Angebot der Gemeinde nicht zusagt? „Dann ziehen wir die Reißleine: Wir nehmen auf keinen Fall den Erstbesten.“

Die Fakten zum Kiosk und zum Ostseeheilbad Graal-Müritz Der Kiosk hat eine Nutzfläche von insgesamt knapp 21 Quadratmeter, davon fallen auf die Verkaufsfläche etwa elf Quadratmeter und zehn auf drei Toiletten. Um den Kiosk herum befindet sich eine kleine gepflasterte Fläche, die bis zum Gehweg genutzt werden darf. Für Sitzplätzekann eine Grünfläche neben den Kiosk angemietet werden. Sie ist drei mal drei Meter groß und darf vom Mieter überdacht werden. Das Angebot im Versorgungskiosk kann der Mieter selbstständig festlegen: Speisen und Getränke oder ein Sortiment sogenannter Non-Food-Artikel sind gleichermaßen möglich. Die Höhe der Mietekann vom Mieter vorgeschlagen werden. Sie gibt nur zu 50 Prozent den Ausschlag für den Zuschlag der Gemeinde. Zu 50 Prozent wird zudem das Konzept des Bewerbers berücksichtigt. Die Ausschreibungsunterlagen können auf der Internetseite der Gemeinde Graal-Müritz runtergeladen werden. www.gemeinde-graalmueritz.de/aktuelles Abgabeterminist der 27.10.2019. Wichtig ist, dass bis zu diesem Termin, ein grundsätzliches Interesse bekundet und ein erstes Gebot eingereicht wird. Alle weiteren Unterlagen können in Absprache mit der Gemeinde auch nach dem Datum vervollständigt werden.

Mehr lesen:

Lust auf Musik und Kuchen? In Graal-Müritz backen Rockstars für Sie

Arbat: Osteuropäisches Essen an der Fenstertheke in Rostock

Von Juliane Schultz