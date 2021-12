Imker Tobias Peters ehrt die süße Familientradition 

Rostock

Wer auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt nach einem süßen Geschenk oder einem heißen Met sucht, ist am Honigstand des Familienbetriebs „Imkerei Freiheit“ genau richtig. Und dort findet man auch Tobias Peters aus Rederank in Satow (Landkreis Rostock).

Tobias ist Sohn der Berufsimker-Eltern und somit in den honigsüßen Familienbetrieb hineingeboren. Seine Lieblingssorte? Ganz klar Akazienhonig. „Der ist schön süß und mild und man kann ihn auch gut kombinieren, zum Beispiel im Tee“, schwärmt er.

Der 21-jährige Rostocker ist seit fünf Jahren glücklich an seine Freundin vergeben und erkundet gerne zusammen mit seinem Hund die Natur auf entspannenden Waldspaziergängen.

Nicht nur an Land, sondern auch auf dem Wasser fühlt Tobias Peters sich wohl. In seiner Freizeit fährt er gerne mit dem Schlauchboot raus zum Angeln. „Mein größter Fang auf See war mal ein Hecht, der über einen Meter groß war“, berichtet er stolz. In Rostock hält er sich gerne am Stadthafen auf und erkundet Rostocks Wasserseite mit dem Boot.

Zur Weihnachtszeit freut er sich schon auf das Adventsplätzchen Backen im Kreise seiner Lieben.

Von Caroline Bothe