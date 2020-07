Immer ein offenes Ohr: Rostocks Telefonseelsorger sind im Dauereinsatz

Stadtmitte

Etwa 10 000 Mal im Jahr klingelt das Telefon. Rund um die Uhr. „Durch Corona ist die Nachfrage noch einmal gestiegen, aber sie war auch vorher schon extrem hoch“, sagt Sabrina Männel (38), Leiterin der Rostocker Telefonseelsorge. Der häufigste Grund, warum sich die Anrufer melden, ist Einsamkeit. „Wir hören jeden Tag, wie einsam viele Menschen leben und wie sie darunter leiden“, berichtet Sabrina Männel.

Einsamkeit habe viele Facetten: „Aggression, Sucht, psychische Erkrankungen, Resignation und vieles mehr“, sagt die Sozialarbeiterin und Supervisorin. „Indem wir unser Ohr und unser Herz öffnen, sind diese Menschen für einen Moment nicht einsam.“ Auch Konflikte in Familien, Schulen oder an Arbeitsplätzen, Krankheiten, Verluste, Trauer, finanzielle Sorgen und Krisen belasten die Anrufer.

Zwischen Schweigen und Diskutieren

Rund 75 Menschen aus Rostock und Umgebung sind bei der Telefonseelsorge ehrenamtlich im Einsatz, um die Not der Betroffenen zu lindern. „Mal schweigen wir, mal diskutieren wir, mal teilen wir ein schweres Gefühl, mal hoffen wir gemeinsam, mal sind wir irritiert, mal lachen wir mit den Anrufenden“, sagt Sabrina Männel. Zusätzlich zum Telefon gibt es die Möglichkeit der Chat-Seelsorge und seit März eine Smartphone-App, die bei Suizid-Gedanken hilft. Alle Angebote sind kostenfrei, anonym und rund um die Uhr verfügbar.

So erreichen Sie die Telefonseelsorge Die Rostocker Telefonseelsorge ist rund um die Uhr unter den Telefonnummern 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 erreichbar. Inzwischen ist die Kontaktaufnahme aber auch im Internet via E-Mail und Chat unter www. telefonseelsorge.de möglich. Deutschlandweit gibt es rund 105 Telefonseelsorge-Angebote. Insgesamt sind hier weit mehr als 7000 ehrenamtliche Mitarbeiter tätig. Der Grundgedanke ist, dass Menschen in Not jederzeit einen Ansprechpartner haben, der ihnen zuhört, sie begleitet, der für sie da ist und ihnen Halt gibt. In Rostock befindet sich die Telefonseelsorge in ökumenischer Trägerschaft der katholischen und evangelischen Kirche mit den dazugehörenden Dachverbänden der Caritas und der Diakonie. Das Angebot gibt es hier seit 1991. Etwa 75 Menschen aus Rostock und Umgebung sind aktuell für die Telefonseelsorge tätig. Sie arbeiten zwölf Stunden im Monat ehrenamtlich am Telefon.

Doch um den wachsenden Bedarf abzudecken, braucht es mehr Telefonseelsorger. „Wir suchen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten wollen“, sagt die Leiterin. Im August beginnt ein kostenfreier Ausbildungskurs, der über neun Wochenenden bis April 2021 geht.

Vermittelt werden Themen wie Eigen- und Fremdwahrnehmung, Gesprächsführung und Haltung, aber auch psychologische, rechtliche Grundlagen für die Arbeit am Telefon. „Gemeinsam denken wir darüber nach, was das Leben trägt und wie es gelingen kann“, sagt Sabrina Männel.

Auch Seelsorger brauchen Seelsorge

Nach erfolgreicher Ausbildung sind die Mitarbeiter rund 14 Stunden pro Monat ehrenamtlich im Einsatz. Inklusive Supervision. Dabei handelt es sich um eine Art Beratung für die Mitarbeiter, die zur Reflexion des eigenen Handelns anregen und die Qualität der Arbeit sichern soll. Denn auch Seelsorger brauchen Seelsorge, wie Sabrina Männel betont.

„Die Telefonseelsorge wird von Menschen gemacht, die Stärken und Schwächen haben, die den ganz normalen Veränderungsprozessen im Leben unterworfen sind.“ Daher sei es unerlässlich, dass die Ehrenamtler in ihrem Dienst Begleitung erfahren. Zur Stärkung dienen auch Fortbildungen, Gespräche, Gottesdienste und Feste.

Von den aktuell 75 Telefonseelsorgern sind drei Viertel Frauen, im Alter von Ende 20 bis Mitte 70. Unter ihnen sind Ingenieure, Verkäufer, Elektriker, Philosophen, Krankenpfleger, Ärzte und Verwaltungsmitarbeiter. „Menschen, die mit beiden Beinen im Leben stehen, Freude am Gespräch haben, offen sind und Neues lernen wollen, bringen die besten Voraussetzungen für die Ausbildung und anschließende Arbeit am Telefon mit“, sagt Sabrina Männel. Bewerbungen sind in der Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 0381/4900029 oder per E-Mail buero@telefonseelsorgerostock.de möglich.

Ein stilles Ehrenamt

Es handle sich bei der Telefonseelsorge um ein stilles Ehrenamt. „Dafür gibt es keine öffentliche Anerkennung, weil ich anderen nicht davon erzählen kann.“ Anonymität sei ein wichtiger Wert, um die Hemmschwelle für Anrufer zu senken. Dennoch bereichere die Telefonseelsorge das Leben der Mitarbeiter. Denn sie tun etwas Sinnvolles, indem sie helfen. Und sie bekommen einen Einblick in andere Lebenswelten, wodurch sie ihren Blick weiten können, so Sabrina Männel.

Auch wo sich das Sorgentelefon in Rostock befindet, bleibt ein Geheimnis. „Der Ort der Dienststelle ist zum Schutz für meine ehrenamtlichen Mitarbeiter anonym“, sagt die Leiterin. Sie betont: „Wer etwas auf dem Herzen hat, das er besprechen will, sollte auf jeden Fall anrufen. Jede Sorge ist es wert.“ Kontakt: 0800 111 0 111, 0800 111 0 222 oder telefonseelsorge.de

Über den Autor

Von André Horn